Коронавирус в Башкирии на 5 ноября 2020 года: количество жертв ковида продолжает расти

Общее число инфицированных в республике достигло 11148 человек

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с эпидемией коронавируса в Башкирии. Так, по последним оперативным данным от регионального Минздрава, за минувшие сутки в Башкирии было зарегистрировано 97 новых случаев ковида, а общее число инфицированных в республике достигло 11148 человек.

В настоящий момент 261 из них проходят лечение в стационарах: состояние 17 пациентов врачи оценивают как тяжелое, еще трое подключены к аппаратам ИВЛ. 529 пациентов лечатся амбулаторно – у них болезнь протекает в легкой форме.

Также за сутки с выздоровлением было выписано 208 человек, а всего число вылечившихся с начала эпидемии выросло до 10302 жителя республики.

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В Минздраве Башкирии сообщают, что число жертв ковида выросло до 56 человек. Жертвой коронавируса стала 42-летняя жительница Уфы. Медики зафиксировали у нее целый ряд сопутствующих заболеваний: хронический обструктивный бронхит, морбидное ожирение 2 степени, хронический пиелонефрит.

Медики за прошедшие сутки зафиксировали 279 новых случаев внебольничной пневмонии. Выписались с полным выздоровлением 267 пациентов с пневмонией.

За сутки в лабораториях по всей республике провели 11831 исследование анализов на ковид, обследовано 11504 человека.