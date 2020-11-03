Директор «Комсомольской правды» и главные врачи ведущих больниц республики Фото: Булат Гайнетдинов

В башкирской столице состоялось торжественное награждение победителей и участников интернет-голосования «Клиника года 2020». Лучших выбирали читатели «Комсомольской правды» на сайте ufa.kp.ru, поэтому с уверенностью можно сказать, что это – поистине народное голосование.

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В зале ресторана «Азык Тулек» собрался весь свет практической медицины Башкирии: представители государственных медицинских учреждений, частных клиник, косметологических клиник.

Елена Романова Фото: Булат Гайнетдинов

Гостей праздника приветствовала директор «Комсомольской правды - Уфа» Елена Романова:

- Сегодня здесь собрался весь свет практической медицины Башкирии. И в первую очередь, хотелось бы выразить вам огромную благодарность за ваш нелегкий труд, за ваше служение людям – особенно в таких непростых условиях. Коронавирус оказался страшнее, чем мы представляли поначалу, но, как выяснилось, можно противостоять этой угрозе. И во многом благодаря вашей стойкости, самоотдаче и профессионализму. Сегодня мы будем награждать лучших в своем деле. И нельзя обойти стороной тех, кто был и продолжает находиться в авангарде событий.

Дипломы за активную борьбу с COVID-19 и вклад в развитие медицины в Республике Башкортостан получили:

Фанил Шамигулов Фото: Булат Гайнетдинов

- ГБУЗ РБ Городская клиническая больница Демского района г. Уфы

Регина Галиева Фото: Булат Гайнетдинов

- МЗ РБ ГБУЗ Республиканская клиническая инфекционная больница

Шамиль Булатов Фото: Булат Гайнетдинов

- ГБУЗ Республиканская клиническая больница имени Г.Г. Куватова

Руслан Гараев Фото: Булат Гайнетдинов

ФГБОУ ВО Минздрава России Клиника БГМУ

Глимшина Гузель Фото: Булат Гайнетдинов

- ГБУЗ РБ Больница скорой медицинской помощи г. Уфы

- ГБУЗ РБ Городская клиническая больница города № 8 Уфы

- ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 18 г. Уфы

- ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 5 г. Уфы

ЛУЧШИЕ В НОМИНАЦИЯХ

Стоит отметить, что голосование «Клиника года 2020» проводилось уже четвертый раз, и многие клиники не впервые пополняют свою коллекцию наград.

Ринат Нагаев Фото: Булат Гайнетдинов

В этом году ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 21 г. Уфы, которую в 2019 году отметили за лучший травмпункт, победила сразу в трех номинациях: «Лучшая многопрофильная клиника», «Лучшая клиника по оказанию услуг в области лечения аллергии», «Лучшая клиника в области реабилитации и восстановления здоровья позвоночника и опорно-двигательного аппарата». Диплом народного голосования «Клиника года 2020» получил главный врач Ринат Нагаев.

Шамиль Булатов Фото: Булат Гайнетдинов

В номинации «Лучшая клиника в сфере неврологии» награды удостоилось ГБУЗ Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова.

Диплом вручили главному врачу Шамилю Булатову.

Нурсиля Абсалямова Фото: Булат Гайнетдинов

Звание «Лучшей детской клиники» присудили ГБУЗ РБ Городская детская клиническая больница № 17, а диплом вручили главному врачу Нурсиле Абсалямовой.

Светлана Каримова Фото: Булат Гайнетдинов

Лучшим роддомом Башкирии, а также Лучшей клиникой по лечению бесплодия в РБ участники голосования «Клиника года 2020» признали Республиканский клинический перинатальный центр. Награду получила главный врач Светлана Каримова.

Венера Камалова Фото: Булат Гайнетдинов

В номинации «Лучшая клиника по оказанию услуг в лечении сердечно-сосудистых заболеваний» победу, как и в прошлом году, одержал ГБУЗ Республиканский кардиологический центр. Диплом получила заместитель главного врача по ОМО Венера Камалова.

Сергей Викторов Фото: Булат Гайнетдинов

Лучшей стоматологией для взрослых, по результатам голосования, оказалась ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника № 6 г. Уфы. В церемонии награждения принял участие главный врач Сергей Викторов.

Татьяна Ипатова Фото: Булат Гайнетдинов

А лучшей детской стоматологией выбрали Клинику эстетической стоматологии «ГАЛАДЕНТ». Награду получил ведущий детский врач-стоматолог Ипатова Татьяна.

Светлана Габдуллина Фото: Булат Гайнетдинов

В номинации «Лучшая клиника в сфере оказания косметологических услуг» диплом победителя вручили Клинике красоты и здоровья «ИНОЧИ» в лице главного врача Светланы Габдуллиной.

Радик Галияхметов Фото: Булат Гайнетдинов

Звание «Лучшей ЛОР клиники» получил ФГБУ МЗ РФ Всероссийский центр глазной и пластической хирургии Минздрава России. А также клиника получила благодарственное письмо от «Комсомольской правды – Уфа» за значительный вклад в борьбе с Ковид-19. В награждении участвовал заведующий амбулаторно-поликлинической службой, заведующий отделением восстановительной медицины Радик Галияхметов

Лия Мурова Фото: Булат Гайнетдинов

Лучшей офтальмологической клиникой участники голосования «Клиника года 2020» назвали ГБУ Уфимский НИИ глазных болезней Академии наук РБ. Награду вручили заведующей организационно-методическим отделом Лие Муровой.

Владимир Алянгин Фото: Булат Гайнетдинов

В номинации «Лучшая клиника по оказанию услуг в области гастроэнтерологии» звание победителя достается Сети многопрофильных клиник «Гастроэнтерологический центр». Диплом получил директор Владимир Алянгин.

Тагир Гизатуллин Фото: Булат Гайнетдинов

Лучшим специализированным медицинским центром читатели назвали ГБУЗ РБ Республиканская клиническая психиатрическая больница МЗ РБ. Диплом вручили главному врачу Тагиру Гизатуллину.

Олеся Хомутова Фото: Булат Гайнетдинов

В номинации «Лучшая клиника по оказанию лабораторно-диагностических услуг» победу одержала Клинико-диагностическая лаборатория «ЛораК». Вместе с дипломом они получил благодарность за активный вклад в лабораторную диагностику COVID-19. Представитель лаборатории пожелал всем крепкого здоровья и напомнил: своевременная диагностика заболевания – залог успешного лечения.

Марина Мельникова Фото: Булат Гайнетдинов

Звания «Лучшей клиники в области мужского здоровья» удостоилась Сеть медицинских центров «Здоровье женщины и мужчины», а так же отдельную благодарность за успешную деятельность в сфере репродуктивного здоровья женщин получила главный врач, акушер-гинеколог высшей категории ООО «Центр Медицинских Технологий» Марина Мельникова.

Гузель Ахметова и Вячеслав Арзамасцев Фото: Булат Гайнетдинов

В номинации «Лучшая клиника по оказанию диагностических услуг в сфере МРТ, КТ и маммографии» победил Диагностический центр «Томоград-Уфа». Награду вручили директору Гузель Ахметовой и врачу КТ Вячеславу Арзамасцеву.

Нурия Дельмухаметова Фото: Булат Гайнетдинов

«Лучшей клиникой по лечению эндокринных заболеваний и диабета» стала Клиника «Diamed». Диплом получила директор Нурия Дельмухаметова.

В номинации «Лучший диагностический центр с собственной лабораторией» диплом победителя достался МУП Хозрасчетная поликлиника г. Уфы.

Сразу в двух номинациях: «Лучшая клиника в области женского здоровья» и «Лучшая клиника семейного здоровья» звания победителя удостоился Клинический госпиталь Уфа ГК «Мать и дитя».

А в номинации «Лучшая клиника города с населением до 200 тысяч человек» победу одержал Медицинский центр «МастерДент+» г. Янаул.

«Клиника современной флебологии» четыре года подряд побеждает в номинации «Лучшая клиника по лечению варикозной болезни».

Дипломы за активное участие и вклад в развитие медицины в республике Башкортостан в рамках конкурса «Клиника года 2020» получили:

Рустем Сафиуллин Фото: Булат Гайнетдинов

Директор Центр доктора Бубновского в г. Уфе Рустем Сафиуллин.

Зухра Гурова Фото: Булат Гайнетдинов

Главный врач ГБУЗ РБ Родильного дома № 3 г. Уфы и Медицинского диагностического центра женского здоровья «БЕЛАЯ РОЗА» Зухра Гурова.

- Медицинский холдинг «ПроМедицина»

- ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфы

- ГБУЗ РБ Больница скорой медицинской помощи г. Уфы

- МЗ РБ ГАУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер

- ГБУЗ Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер

- МЗ РБ ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»

- ГБУЗ РКГВВ Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн

- ФГБОУ ВО Минздрава России Клиника БГМУ

- ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 5 г. Уфы

- ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 18 г. Уфы

- ГБУЗ Республиканский кожно-венерологический диспансер № 1

- ГБУЗ Республиканский наркологический диспансер № 1 МЗ РБ

- ГБУЗ Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями

- Diadem-clinic, клиника эстетической косметологии

- Клиника врачебной косметологии

А, кроме того, дипломом «ОТКРЫТИЕ ГОДА» наградили Клинику эстетической медицины «Бьютификация».

«Комсомольская правда» благодарит всех медиков за работу в непростых условиях пандемии. Обязательно встретимся на следующем вручении нашей народной премии «Клиника года» в 2021.