Коронавирус в Башкирии на 4 ноября 2020 года: минздрав не видит различий между весенней и осенней волнами коронавируса

Сейчас в больницу увозят только тяжелых пациентов

«КП-Уфа» собрала свежую информацию по коронавирусу в Башкирии на утро 4 ноября 2020 года.

«НЕ НАБЛЮДАЕМ РАЗЛИЧИЙ»

На брифинге минздрава 3 ноября Министр здравоохранения Максим Забелин заявил, что «не наблюдает» отличий между весенней и осенней волнами коронавируса.

– Понятие волн – это пик подъема заболеваемости – по количеству заболевших, по возрастному составу, по составу тяжести состояния пациентов. Отличий [между весенней и осенней волнами коронавируса] пока мы не наблюдаем, – сказал Забелин.

Только вот ректор БГМУ Валентин Павлов так не считает. Ранее он заявил, что вирусная картина совсем другая – весной инкубационный период был длинный, сейчас он стал короче.

- Если весной мы начинали госпитализировать при поражении легких в 10-20%, сегодня мы видим начальное КТ 30-50%, и не спешим человека госпитализировать. Рентген-картина стала тяжелее. Количество больных стало больше. Количество пожилых больных стало больше. Абсолютно другая эпидемическая картина, - сказал Павлов.

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

Публикуем оперативную сводку по ковиду в республике. По данным минздрава, на сегодняшний день в республике зафиксировано 11051 случаев заражения коронавирусом, за сутки прирост составил 95. 248 человек находятся в стационарах, из них в тяжелом состоянии 17 больных, на ИВЛ - 3. На амбулаторном лечении остаются 654 человек, у них болезнь протекает в легкой форме. Выписано за сутки 208 человек, всего – 10094. Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано, всего умерших остается 55.