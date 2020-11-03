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Многодетная семья из Башкирии попала в страшную ситуацию из-за короткого замыкания

Сгорел дом, который они строили целых семь лет
Яна БАЗЕКИНА
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Сейчас погорельцы ютятся у родителей супруга.Фото: соцсети

Сейчас погорельцы ютятся у родителей супруга.Фото: соцсети

Многодетная семья из села Шаран оказалась в тяжелой ситуации – перед самой зимой супруги и трое маленьких детей остались не только без крыши над головой, но и потеряли все, что нажили за семь лет. Все дело в пожаре, который в считанные минуты уничтожил дом семьи. К счастью, в доме никого не было, и обошлось без человеческих жертв.

ВСПЫХНУЛА ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

- Наш дом мы с мужем строили долгих семь лет – каждую заработанную копеечку, все силы и любовь - все туда вкладывали. Живем мы там всего ничего – полтора года, мы с мужем и трое наших детей - 14, 7 и двух лет, - рассказывает 39-летняя Сылу Сайфутдинова.

Все случилось вчера утром, когда семья отправилась по делам – кто в школу, кто в детский сад, а сама Сылу пошла разбираться с квитанциями, поэтому и успела взять с собой всю папку с документами на дом и членов семьи.

- Мы живем в поле, ближайшие соседи от нас в восьмистах метрах живут, поэтому и они не сразу заметили дым. Когда уже и пламя пошло, они вызвали пожарных и сразу позвонили мне. Когда приехали пожарные, уже полыхала крыша. Ничего нельзя было спасти, и наш дом превратился в обугленные развалины. Сгорело абсолютно все – деньги, вещи, вообще все, - вздыхает сельчанка.

Дом вспыхнул мгновенно. Фото: соцсети

Дом вспыхнул мгновенно. Фото: соцсети

Как оказалось позже, произошло короткое замыкание – в доме вспыхнула неисправная электропроводка. Единственная радость – в пожаре спасся маленький котенок. Его как раз собирались отвезти на прививку и забрать на зиму в дом. Именно поэтому малышу удалось спастись.

Сейчас погорельцы ютятся у родителей супруга, но надолго там задержаться не смогут – не хотят стеснять пожилых людей. В районной администрации им предложили маневренное жилье, но Сайфутдиновы были вынуждены отказаться от предложения.

- Дело в том, что это маневренное жилье находится не в самом Шаране, а в 40 километрах от него. Я работаю учителем в шаранской школе, дети у меня тут учатся, младшая ходит в детский сад. У меня нет финансовой возможности и времени каждый день ездить туда-обратно на такое расстояние. Сейчас ищем любые другие варианты, но в самом Шаране, - признается женщина.

Если вы хотите помочь многодетным погорельцам, которые остались буквально на улице, вы можете сделать посильный вклад на карту 4276 8060 5253 2453 (получатель Сайфутдинова Сылу Данисовна).

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