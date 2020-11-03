Самые громкие происшествия, которые потрясли Башкирию на прошлой неделе

Прошлая неделя не отличилась спокойствием.

Прошлая неделя не отличилась спокойствием. Произошли смертельные ДТП, пожары, ЧП и убийства – расскажем о самых громких происшествиях за неделю.

НАШЛИ ОБГЛОДАННОЕ ТЕЛО

27 октября в Башкирии в деревне Сергиополь в Давлекановском районе в овраге нашли тело 60-летней женщины, обглоданное дикими животными. Несчастная не дошла до дома всего каких-то 500 метров. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, на верхних конечностях погибшей были обнаружены следы укусов диких животных.

Сейчас причину смерти сельчанки выясняют следователи, назначена судмедэкспертиза. До сих пор неизвестно, умерла ли женщина естественной или насильственной смертью.

РЕБЕНОК ОБЖЕГСЯ КИПЯТКОМ, НО ВЫЖИЛ

27 октября в Башкирии из деревни Федоровка срочно госпитализировали ребенка с ожогами. Малыш опрокинул на себя кастрюлю с кипятком и получил 13% ожогов. У полуторагодовалого ребенка пострадало туловище и нижние конечности. Сам малыш находился в шоке легкой степени. Сейчас его состояние удовлетворительное, но ребенок все еще лежит в больнице под присмотром врачей.

ВАЗ ВЛЕТЕЛ В ЭКСКАВАТОР

Серьезная авария произошла 28 октября ближе к вечеру в Туймазинском районе. Как сообщили в ГИБДД по республике, на 13 км автодороги Туймазы-Октябрьский 64-летняя жительница Дюртюлинского района за рулем ВАЗа 14-ой модели наехала на впереди стоящий экскаватор – погрузчик «Hidromek». Известно, что транспорт в этот момент поворачивал налево и пропускал встречные машины. Несмотря на сильный удар, в ДТП никто не погиб, но пострадали двое пассажиров. 44-летняя женщина и 10-летний мальчик с травмами доставлены в местную больницу. По данному факту ведется разбирательство. Сама автоледи отделалась лишь испугом.

ПОЖАР УНЕС ДВЕ ЖИЗНИ

31 октября вечером в поселке Поляковка, что в Давлекановском районе Башкирии, загорелся дом. Соседи немедленно вызвали пожарных, которые по приезде обнаружили, что пламенем охвачен одноэтажный двухквартирный дом на улице Молодежной.

- На месте работали силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. К тушению привлечены 7 единиц техники и 16 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.

К сожалению, не обошлось и без погибших. Разбирая обугленные развалины, пожарные наткнулись на тела двух женщин. В огне погибли 36-летняя хозяйка дома и ее 66-летняя приятельница. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем – женщины курили дома.

На месте работали следователи и дознаватели МЧС России, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего.