В Башкирии подросток выкрал у отца машину и разбился на трассе, разогнавшись до 160 км/ч

Погибший вырос в благополучной многодетной семье, на учете нигде не состоял, был послушный, но в ту ночь решил побаловаться.

2 ноября в Туймазинском районе Башкирии произошло ДТП, в котором погиб подросток-водитель.

Как сообщили в ГИБДД республики, авария случилась в районе 6 часов утра на 1290 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск. 15-летний житель Октябрьского ночью забрал у своих родителей автомобиль «Renault Sandero», чтобы покататься на нем со своим 12-летним приятелем. Но через некоторое время ездить по городу им наскучило, и они решили выбраться на федеральную трассу.

Здесь нерадивый водитель разогнал отцовскую иномарку до 160 км/ч, не справился с управлением, въехал в отбойник. От удара машина перевернулась. На место оперативно прибыли медики скорой помощи, которые госпитализировали детей в местную больницу.

К сожалению, девятиклассник, который был за рулем, скончался в больнице, он получил слишком серьезные травмы. Его 12-летний друг получил травмы.

Нерадивый водитель разогнал отцовскую иномарку до 160 км/ч, не справился с управлением, въехал в отбойник

- В результате ДТП оба были доставлены в больницу. По данному факту начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

ВЗЯЛ МАШИНУ ВПЕРВЫЕ

Погибшим оказался Константин Р. (имена здесь и далее изменены – Ред.), ученик 11-ой школы. «Комсомолка» пообщалась с лучшим другом мальчика и узнала, что произошло в тот злополучный день.

- Мы с ним уже семь лет дружим, я просто в шоке, - говорит Роман. – Машину он взял у папы в первый раз, раньше только на скутере ездил, да и то, чисто на своей улице, дальше не выезжал. Что на него нашло в ту ночь, я не знаю.

Со слов Романа, с пассажиром Константина все нормально, мальчик уже находится дома, но на связь пока не выходил.

Известно, что погибший вырос в благополучной многодетной семье, на учете нигде не состоял, был послушный, но в ту ночь решил побаловаться. У мальчика остались братик и сестренка.

- Совсем юные... Не дай Бог такое пережить родителям. Все мы были детьми, но мы дружили с головой. Соболезнования родителям! Берегите себя и детей своих! – скорбят о мальчике горожане.