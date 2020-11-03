Коронавирус в Башкирии на 3 ноября 2020 года: дан предварительный прогноз по распространению коронавируса в Башкирии

Теперь в больницу будут забирать только тяжелых пациентов Фото: Рустем АХУНОВ

«Комсомолка» публикует для своих читателей информацию о распространении коронавируса в Башкирии. Зараза лютует – каждый день заражается свыше 90 человек, а умирают все чаще. На оперативном совещании в правительстве республики 2 ноября целый час был посвящен обсуждению распространения ковида в регионе.

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

По состоянию на утро 3 ноября в республике наличие коронавируса подтвердилось у 10 956 человек, 93 случая выявили за последние сутки. Зато, по данным Минздрава, люди быстро выздоравливают. Так, по последней информации, выписано 9886 человек, 9 – за последние 24 часа.

Количество жителей, находящихся на лечении от ковида, составляет уже 1015 человек, 226 из них лежат в больницах и 780 переносят болезнь в легкой форме у себя дома. Число жертв увеличилось до 55 человек. 55-ой жертвой оказалась 69-летняя жительница Альшеевского района. У несчастной были сопутствующие заболевания – атеросклероз, острый тромбоз бедренной и подвздошной артерий правой нижней конечности.

В НОЯБРЕ И ДЕКАБРЕ НАМ С ЭТИМ ЖИТЬ

Радий Хабиров дал прогноз по развитию ситуации с коронавирусом. Его заявление стало ответом на доклад министра здравоохранения Максима Забелина. По словам руководителя регионального Минздрава, в республике на данный момент занято 82% коечного фонда, выделенного для больных с COVID-19.

- Ситуация с коронавирусом, все эти математические модели показывают, что ноябрь и декабрь точно мы будем с этим жить. Поэтому, Александр Геннадьевич (Сидякин. - Ред), жду от вас предложений, - обратился Хабиров к руководителю администрации главы Александру Сидякину.

Также после доклада Забелина глава поручил разгрузить больницы и госпитализировать только тех, кто в этом остро нуждается.

- Нужно ужесточать амбулаторный режим. У нас от 10 до 30 процентов тех, кто находится в стационарах, это люди, которые вполне бы могли получать лечение амбулаторно. Отрабатывайте с врачами, чтобы у нас коечный фонд не был занят теми, кому это не нужно на самом деле. Только тяжелые больные, - поручил Радий Хабиров министерству здравоохранения.

МАСКИ – НАДЕТЬ И НЕ СНИМАТЬ

Масочный режим снова ужесточен. Со слов главы республики, в минувший четверг в каждом городе Башкирии была создана межведомственная группа, которая «контролирует ношение масок в общественных местах» и «привлекает к штрафам» нарушителей. Только вот глава сразу сказал – штрафы ему не нужны.

- Если человек не понимает – нам придется делать таким образом. Я поручил каждый вечер предоставлять информацию о том, какие рейды прошли, сколько протоколов составлено и сколько человек привлечены. Если я увижу, что работа не ведется и протоколов нет, я буду понимать, что работа строится не качественно – поэтому в разрезе городов мне такую информацию предоставляйте. Это уже не рекомендательное требование, а законодательное, - сказал Хабиров.

ДОСТАЕТСЯ И ЧИНОВНИКАМ

Уже второе совещание подряд достается и подчиненным Хабирова. Глава прилюдно их разносит за несоблюдение антиковидных правил – в этот раз в «позорный» список вошли десятки учреждений.

- Большинство серьезно отнеслись к нашим требованиям (усилить контроль за соблюдением антиковидных правил – Ред.). В зеленой зоне у нас 55 учреждений. В «красной зоне» обнаружено 15. Иглинский сельсовет – пропускной режим не организован, термометрия не проводится, контроль отсутствует, обеспечение посетителей масками – не организовано. Я как-то не очень понимаю. Мы всем главам говорим. Иглинский лесхоз – тоже самое, - продолжил зачитывать список нарушителей Радий Хабиров.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАРАЖАЛОСЬ ПО 30-50 СТУДЕНТОВ

Министр образования Айбулат Хажин рассказал, почему студенты останутся на дистанционном обучении.

– По вузам у нас ежедневно фиксируется по 30-40-50 человек, заболевших ковидом, – сказал Хажин. – [Поэтому] все курсы – с первый по предвыпускной – уходят на дистанционный режим обучения. Выпускные курсы [переходят на «удаленку»] в зависимости от специфики образовательного процесса: медицинский университет, школа МВД, юридический институт принимают решение по ситуации.

Что касается студентов БГМУ, ректор везу Валентин Павлов рассказал, что свыше 16000 человек обучились на антиковидных инспекторов и получили сертификаты.

- Там смотрите, если кто-то из студентов принимает решение, не хочет этим заниматься [работать в «красной зоне»], то Бог ему судья, как говорится. Не надо, пожалуйста, не привлекайте людей к такой работе, - попросил Павлова Хабиров.

На что ректор ответил, что эти студенты будут привлечены в кол-центры.

А ЧТО В ШКОЛАХ?

Школьники сейчас находятся на каникулах, их, кстати, продлили до 9 ноября. Хабиров подчеркнул, что специально эта неделя будет полностью каникулярной, и за это время у властей есть шанс оценить текущую эпидемиологическую обстановку и решить, как в дальнейшем будут учиться дети.

- С 9 ноября мы пойдем в школу. Я очень не хочу переводить наших детей на дистанционное обучение. Но подчеркиваю, если к концу недели мы будем видеть ухудшение динамики, надо быть готовыми к тому, что с 1 по 5 классы будут учиться очно, а с 6 по 11 - перейдут на дистанционно. Еще раз повторюсь – это будет только в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, - сказал глава.