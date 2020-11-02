«На врачей смотрела как ребенок»: уроженка Башкирии борется со смертельной болезнью

На сегодняшний день идут поиски донора. Оксана верит и ждет, что кто-то спасет ее жизнь.

35-летняя уроженка Белебея Оксана Мешалкина вот уже шесть лет борется со смертельной болезнью. Признается, побеждать недуг получается только благодаря светлым мыслям, вере и хорошему настроению. На сегодняшний день Оксане нужен донор костного мозга, чтобы сделать трансплантацию в Санкт-Петербурге.

ПОСТАВИЛИ ДИАГНОЗ ПОСЛЕ СМЕРТИ ПАПЫ

В 2012 году Оксана потеряла своего отца и пережила сильнейший стресс. Как говорит сама женщина, ее жизнь разделилась на до и после. Стресс ушел не бесследно – в 2014 году Оксана стала себя плохо чувствовать, немели руки, теряла сознание. Следом – куча обследований, анализов, и последний анализ крови выдал, что у нее рак – хронический миелолейкоз.

- На врачей я смотрела как двухлетний ребенок, не понимая, насколько серьезно мое положение. Мне делали переливания крови, назначили препараты. Потом все стало хорошо, у меня была ремиссия, я радовалась жизни, работала, и вела обычный образ жизни, но в 2018 году, когда я переехала в Тюмень, пошли ухудшения. Клетки выросли, лейкоциты причем росли так, как будто им давали прикормку. Каждый месяц брали пункцию, меня переводили от одного препарата на другой, так я прошла все 4 линии, который есть у нас в России, - рассказывает Оксана.

В августе 2020 года Оксане сказали, что у нее очень много раковых клеток и без пересадки костного мозга ей не выжить.

БРАТ НЕ ПОДОШЕЛ

Первым стать донором вызвался родной брат Оксаны. У него взяли все анализы, на руках были типирование брата, типирование Оксаны, чтобы понять насколько они подходят друг другу.

- Мы уже готовились на пересадку, брат прошел всех врачей для этой процедуры, и через 7 дней пришел результат – брат не подходит, - вздыхает Оксана.

На сегодняшний день идут поиски донора. Оксана верит и ждет, что кто-то спасет ее жизнь.

КАК СТАТЬ ДОНОРОМ?

- Если нет хронических заболеваний, взять паспорт и пойти в лабораторию;

- Подписывать там согласие на обработку персональных данных и согласие встать в реестр доноров костного мозга

- Сдать около 10 мл крови для определения HLA-фенотипа. Процедура бесплатная, быстрая и безопасная.

Свяжитесь с Оксаной, если есть вопросы или желаете помочь по этой ссылке.