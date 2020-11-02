«Сегодня ночью он мне приснился и улыбался»: каким запомнили Ульфата Мустафина его близкие

Ульфат Мустафин – первый мэр башкирской столицы, умерший на посту

В минувшую субботу, 31 октября, Уфа простилась с покойным мэром города Ульфатом Мустафиным. Градоначальник скончался после продолжительной борьбы с пневмонией и коронавирусом в московской больнице. Гражданская панихида прошла в здании Курултая. Похоронили его на малой родине – в деревне Староихсаново, что в Чекмагушевском районе Башкирии. На должности сити-менеджера башкирской столицы он пробыл ровно два года. На сегодняшний день Мустафин – единственный мэр Уфы, умерший на посту.

ГРАЖДАНСКАЯ ПАНИХИДА

На церемонию прощания с Ульфатом Мустафиным прибыли его коллеги и соратники, высокопоставленные чиновники и друзья. Произнося траурную речь, глава Башкирии Радий Хабиров не смог сдержать слез.

На гражданскую панихиду в здание Курултая пришли сотни коллег и друзей Ульфата Мустафина

- В жизни очень много несправедливости. Когда он заболел, то сказал: «Шеф, кажется, я тебя подвел», что из-за болезни он уходит и не сможет какое-то время работать. Он очень мучительно болел. Это всем нам напоминание, что надо поберечься. Чтобы мы через день не провожали близких.

Конечно, он многого достиг. Он был такой человек. До конца жизни по-русски говорил с акцентом, и многих обманывала эта его хитрая лукавинка. Он был очень проницательным, умным, глубоким человеком, - вспоминал на церемонии Радий Хабиров.

Глава региона вспоминал также, что они вместе с Ульфатом Мустафиным мечтали о том, как преобразится Уфа к 450-летнему юбилею, который город отметит в 2024 году. В память о покойном градоначальнике Радий Хабиров пообещал воплотить в жизнь все, что так хотел и не смог осуществить на посту его соратник и друг.

- Сегодня ночью он мне приснился и улыбался. Для меня он и остаётся таким. Пусть он останется таким для нас всех, - не сдерживая слез сказал глава Башкирии.

ОБРЕЛ ПОКОЙ НА МАЛОЙ РОДИНЕ

На похороны мэра в деревне Староихсаново приехали друзья, родные и близкие семьи Мустафиных. Церемонию провел муфтий Айнур Биргалин.

Религиозную церемонию провел муфтий Айнур Биргалин

- На похоронах присутствовала и мать Ульфата Мансуровича. Оказывается, она с 70-х годов серьезно придерживается религии. Во время прощальной речи она напомнила всем, что не нужно забывать о том, что все мы принадлежим Аллаху и к нему вернемся и дала всем наказ, быть богобоязненными. Она сказала, что довольна и горда своим сыном, - поделился в своих социальных сетях муфтий.

После похорон некоторые общественные деятели предложили назвать в честь Ульфата Мустафина один из скверов в Уфе. Были и те, кто настаивал на присвоении его имени какой-нибудь улицы в городе. Пока этот вопрос остается открытым.

Покойного мэра Уфы похоронили на малой родине в Чекмагушевском районе Башкирии

Временно исполнять обязанности мэра Уфы до нового конкурса на эту должность будет Радмил Муслимов. На протяжении всех 35 дней болезни Ульфата Мустафина он, по сути, возглавлял городскую администрацию.