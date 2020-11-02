Празднование 450-летия Уфы поможет организовать создатель московского парка за 14 млрд рублей

450-летний юбилей башкирская столица отпразднует в 2024 году Фото: Кирилл ПЕНКИН

На очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров заявил, что руководство страны поддержало идею торжественного и масштабного празднования 450-летнего юбилея Уфы. Теперь дело осталось за малым – получить деньги из федеральной казны. Предстоящие торжества пройдут, как и полагается, в День города в 2024 году.

- Осталось до этой даты, как мы уже посчитали, 43 месяца. Это уникальный шанс для Уфы. Наша задача – решить многие застарелые проблемы и болячки, которые накопились с годами. Это я без претензий говорю, просто жизнь такова. Проблемы скапливаются в довольно большой клубок. Поэтому у нас есть возможность к 24-му году «хроники» наши починить и дать импульс, чтобы Уфа осовременилась. Чтобы появились новые объекты и вдохнуть новую порцию жизни, - заявил Радий Хабиров на совещании.

По словам главы Башкирии, «научное и креативное» сопровождение будущих юбилейных торжеств будет проводить Сергей Капков. Тот самый, под руководством которого в Москве появился парк «Зарядье». Сейчас он возглавляет оргкомитет по созданию геопарка «Торатау».

- Но, коллеги, 450-летие Уфы мы проведем достойно и встретим эту дату, только когда каждое предприятие, каждое учреждение, каждый житель Уфы будет приобщен к этому делу, - подчеркнул Хабиров.

Подготовка к юбилею Уфы уже началась – представители городских и республиканских властей на этой неделе соберутся уже во второй раз для обсуждения организационных моментов.

Что касается самой праздничной даты – 450-летия Уфы, то в научной среде не все историки согласны с ней. Так, например, известный археолог, академик Нияз Мажитов считал, что на месте нынешней башкирской столицы непрерывно существовало городское поселение начиная примерно с 5 века. Проще говоря, профессор и его последователи доказывали, что Уфе полторы тысячи лет. Однако основная масса историков считает датой основания города 1574 год.