Госпиталь в Уфе изначально строился как многопрофильный и стал первым региональным проектом группы компаний.

Сегодня уфимский госпиталь — это многофункциональный медицинский центр для всей семьи. На площади в 30 тысяч кв.м. располагается более 20 отделений.

В состав госпиталя входит родильный дом, который включает отделение реанимации и интенсивной терапии, отделение патологии новорожденных и выхаживания недоношенных детей, первый в республике банк стволовых клеток. Новые методики ведения беременности дают возможность обрести долгожданное счастье материнства пациенткам с частыми потерями плода и тяжелыми сопутствующими заболеваниями. В госпитале разработаны комплексные программы подготовки к беременности, позволяющие многократно увеличить шанс ее наступления в программе ЭКО, а зачастую обойтись и без вспомогательных репродуктивных технологий. Результаты работы с 2014 по 2020 гг. - более 6500 родов.

Хирургический центр госпиталя объединяет отделение общей хирургии, пластическую хирургию, оперативную и консервативную гинекологию. Возможности стационарной реанимации, оснащенной по высокому классу, позволяют оказывать помощь пациентам любой степени тяжести в период обострения. В госпитале за все время работы было проведено более 28500 операций.

В консультативно-диагностическом центре проводятся МРТ, рентген и УЗИ, в ближайшее время планируется установка аппарата компьютерной томографии.

В 2018 году появилось отделение химиотерапии, на базе которого в 2020 году начало функционировать стационарное, онкологическое отделение. В «Мать и дитя» помогают пациентам с данным видом заболеваний на всех этапах: начиная с диагностики верификации диагноза, с помощью имеющейся гистологической лаборатории, заканчивая хирургическими и химиотерапевтическими способами.

Клинический госпиталь «Мать и дитя» также участвует в программе госгарантий. В 2020 году госпиталь получил 400 квот для проведения лекарственной терапии на своей базе. Это лечение проводится в рамках дневного стационара в отделении с индивидуальными боксами. Мы можем проводить химиотерапию пациентам с любыми нозологическими формами. У нас лечатся пациенты с колоректальным раком, с опухолями легкого, раком молочной железы. Мы видим свою задачу в оказании помощи онкологическим больным в создании максимального комфорта и заботы о каждом. Кроме того, пластические хирурги проводят реконструктивные операции на молочных железах, что позволяет в полной мере повысить и сохранить качество жизни пациентам с онкологическими заболеваниями.

В рамках Программ борьбы с онкологическими заболеваниями мы получили возможность применять дорогостоящие препараты, если у пациента есть показания к ним. Сейчас у нас есть все возможности для лечения пациентов по европейским и американским протоколам, то есть по самым высоким стандартам.

Кроме того, в госпитале услуги в области педиатрии оказывает первый в республике частный Центр детского здоровья, включающий амбулаторную и стационарную службы: детскую поликлинику и педиатрическое отделение для детей до 16 лет.

Инновационные методы позволяют проводить такие уникальные операции, как внутриутробное переливание крови, эндоваскулярные хирургические вмешательства, органосохраняющие операции при миомах, кровотечениях, врастании плаценты, лапароскопический серкляж, операции на позвоночнике и спинном мозге с интраоперционным нейромониторингом, малоинвазивные пункционные вмешательства при опухолевых процессах в позвоночнике, фиксирующие операции на всех отделах позвоночника, пункционные противоболевые технологии при заболеваниях позвоночника.

Высокий профессионализм более 600 сотрудников госпиталя позволил достичь высоких результатов и снискал благодарность множества семей.

Клинический госпиталь «Мать и дитя»

Уфа, Лесной проезд, д. 4,

+7 (347) 225-86-95

Лицензия № ЛО-02-01-006435 от 23 июля 2018 г.

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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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