Коронавирус в Башкирии на 2 ноября 2020 года: 260 новых случаев внебольничной пневмонии и 54-ая жертва ковида

Число ежедневно выявляемых случаев внебольничной пневмонии также продолжает расти Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с эпидемией коронавируса в Башкирии. Так, по последним оперативным данным от регионального Минздрава, за минувшие сутки в Башкирии было зарегистрировано95 новых случаев ковида, а общее число инфицированных в республике достигло 10863 человек. В настоящий момент 228 из них проходят лечение в стационарах: состояние 14 пациентов врачи оценивают как тяжелое, еще двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 704 человека лечатся амбулаторно – у них болезнь протекает в легкой форме или вовсе бессимптомно. Также за сутки с выздоровлением было выписано 110 человек, а всего число вылечившихся с начала эпидемии выросло до 9877 жителей республики.

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Также в Минздраве рассказали о новом случае смерти от коронавируса. 54-ой жертвой ковида стала 69-летняя жительница города Туймазы: у женщины были серьезные сопутствующие заболевания - гипертоническая болезнь, ожирение 1 степени, легочно-сердечная недостаточность, поэтому организм не выдержал осложнений.

- Количество выявленных случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 260. Выписанных пациентов с пневмонией – 218, - добавили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

БАШКИРИЯ ПОЛУЧИТ 15,7 МЛН РУБЛЕЙ НА ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОВИД-ЛАБОРАТОРИЙ

Башкирия получит из федерального бюджета 15,7 млн рублей, которые планируется потратить на новое высокотехнологичное оборудований для лабораторий, в которых проводятся исследования на коронавирус. Всего правительство России на эти цели выделило 1 миллиард рублей, который распределят между регионами. Соответствующее распоряжение уже подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что благодаря современному оборудованию повысится не только точность самих исследований, но и будет проводиться еще большее ежесуточное количество исследований.