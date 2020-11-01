Коронавирус в Башкирии на 1 ноября 2020 года: число жертв ковида достигло 53 человек Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Комсомолка» все также следить за ситуацией с распространением коронавируса в Башкирии. По последним данным в Башкирии за сутки количество заболевших увеличилось на 90 человек. Всего за весь период пандемии COVID-19 поразил 10768 человек. В активной фазе в настоящий момент болеют 960 человек: из них 224 лечатся в стационарах, а остальные 736 переносят болезнь дома.

Также стало известно, что число погибших от коронавируса достигло 53 человек. Последней жертвой стала 69-летняя женщина из Уфы. У нее диагностировали сахарный диабет второго типа и гипертоническую болезнь III стадии. К трагическому концу также привели осложнения – диабетическая ангиопатия, нейропатия.

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В БАШКИРИИ СПРОГНОЗИРОВАЛИ ТРЕТЬЮ ВОЛНУ КОРОНАВИРУСА

Ректор Башкирского государственного медицинского университета, профессор Валентин Павлов озвучил, что «третья волна» коронавируса придет в республике в мае. По его словам, самое тяжелый период в регионе проходит прямо сейчас. «Следующая волна начнётся ближе к маю. В апреле-мае. И она будет уже пологой, потом снова пологой», – сообщил ректор.

В БАШКИРИИ КОРОНАВИРУСОМ ЗАРАЗИЛИСЬ ОКОЛО ДВУХ ТЫЯЧ МЕДИКОВ

По данным регионального профсоюза медицинских работников, в республике с начала пандемии коронавирусом заразились около 1950 медиков. Об этом сообщил председатель регионального профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин. – В статистику не вошли сотрудники, относящиеся к немедицинскому персоналу, которые по существующим нормативным документам выплаты соцстраха не получают, – отметил специалист. По словам Халфина, сейчас невероятные нагрузки на медиков, поэтому и меры поддержки для них должны быть также «экстраординарные».