Чем запомнился уфимцам покойный мэр Ульфат Мустафин

Ульфат Мустафин скончался 29 октября 2020 года

Накануне жителей Уфы шокировала новость о кончине главы городской администрации Ульфата Мустафина. Причиной смерти градоначальника официально признали осложнения после пневмонии и коронавируса. Печальная новость пришла в годовщину назначения Мустафина на должность сити-менеджера – 29 октября 2018 года его утвердили депутаты горсовета башкирской столицы.

За два года на посту мэра Ульфат Мустафин запомнился горожанам как классический «крепкий хозяйственник». В отличие от своего предшественника в политику он не лез и громких популистских заявлений не делал. Просто делал свою работу. О том, чем запомнился горожанам покойный мэр, в материале «Комсомолки».

«НЕ ПРОХЛАЖДАТЬСЯ В КАБИНЕТАХ»

Если два предшественника Ульфата Мустафина вошли в историю города как большие любители обсудить и прокомментировать, то его будут помнить как человека, который старался быть на передовой и делать. Например, когда зимой 2020 года горожане стали массово жаловаться на неубранный снег, Мустафин лично вышел на улицу Пархоменко с лопатой и показал коммунальщикам, как это делается.

Запомнился уфимцам Ульфат Мустафин и своим простым и, может где-то наивным нравом. Он изо всех сил старался показать горожанам, что действует по принципу: «вижу проблему – требую решить». Так, например, спустя всего две недели после своего назначения он заявил на оперативном совещании, что будет бороться с некрасивыми фасадами зданий.

-У нас многие предприниматели почему-то используют для облицовки дешевый профнастил. Есть целая сеть таких магазинов. Такой подход нужно менять. Прошу управление торговли и главархитектуры поработать над внешним обликом таких магазинов. У нас нет никаких штрафных санкций? Профнастил украшает облик города? – возмущался Мустафин.

Борьба за опрятный внешний вид зданий в Уфе на этом не прекратилась. Чуть позже мэр потребовал от хозяев шиномонтажек навести порядок с вывесками, считая их неэстетичными.

- Это же ужас просто. И как город выглядит с этими мастерскими? В аулах лучше, – заявил Ульфат Мустафин. – Ужасное состояние. У кого вывеска сломана, у кого только половина букв есть. Целиком поддерживаю программу разработки концепции дизайна города. Всех глав районов обязываю сделать концепцию общего вида шиномонтажек.

Все экологические акции находили живой отклик у мэра

Будучи коммунальщиком до мозга костей, Ульфат Мустафин резко и очень жестко реагировал на проявления безалаберности и неряшливости своих подчиненных. В феврале этого года он обрушился с критикой на чиновников районных администраций из-за мусора на остановке Центральный рынок и пригрозил им увольнением. А все потому, что ответственные люди сидели по кабинетам, вместо того, чтобы наводить порядок.

- Вам была поставлена задача произвести очистку, я туда заехал, а вас там недели две-три не было никого. Долго исправляетесь, все тает, главы администрации, ваши заместители круглыми сутками должны бегать и убираться, а не прохлаждаться в кабинетах, - негодовал мэр.

Ульфат Мустафин сам взялся за лопату, когда Уфу накрыли снегопады

Многие жители города из года в год жаловались на скопление молодежи около Конгресс-холла «Торатау». По вечерам там собирались «тусовки» с алкоголем, кальянами, громкой музыкой, криками и драками. Особенно невыносимо там стало весной этого года, когда в стране только ослабили режим самоизоляции. Уставшие сидеть по домам любители шумных вечеринок тут же облюбовали это место для гуляний.

- Вечерами там [у «Конгресс-холла»] собирается слишком много молодежи, что приводит к несоблюдению дистанции и всех профилактических мер. Сейчас не время вместе весело проводить досуг, - заявил мэр и потребовал разобраться с нарушителями. Этот случай показывает, что Ульфат Мустафин очень серьезно относился к рекомендациям санитарных врачей по коронавирусу и оперативно реагировал на нарушения спокойствия.

ЧЕЛОВЕЧНЫЙ И ПРОСТОЙ

Покойный ныне мэр останется в истории Уфы еще и как достаточно простой и непосредственный человек. Он не делал громких политических заявлений, не пытался выставить себя важным чиновником и не требовал к себе особенного отношения. Напротив, Ульфат Мустафин старался не терять человечность и проявлять эмоции. Например, когда в вольере в Парке лесоводов родились медвежата, он с большим удовольствием поехал к малышам, чтобы «потискать». И тогда же пообещал, что условия содержания животных в этом месте будут улучшать, чтобы им жилось комфортнее.

Еще один случай «очеловечивания» образа мэра Ульфат Мустафин предпринял в ноябре 2018 года. Он запретил своим подчиненным использовать в докладах такие слова «около», «вокруг» и «ориентировочно», когда речь идет о завершении строительства какого-либо объекта. Например, садика или школы. Все потому, что когда заходил разговор о вводе социального объекта, Мустафин требовал от подчиненных конкретики. Иначе жителям можно годами обещать их открытие.

Ульфат Мустафин хотел изменить отношение к постояльцам вольера в парке лесоводов

ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

Все, кто наблюдал за городской жизнью в последние два года, заметили, что мэрия Уфы с удвоенной силой взялась за благоустройство парков и скверов. В адрес Ульфата Мустафина часто звучала критика, мол, мэр разрешает коммунальщикам перерыть все что возможно и тем самым превратить жизнь в соседних дворах в одну сплошную стройплощадку. Однако парк Первомайский, сквер «Дубки» с фонтаном «Журавли» и почти законченная Набережная реки Белая еще долго будут радовать горожан и гостей башкирской столицы. А ведь мэр сыграл в реализации этих проектов не последнюю роль – без его «связей» в Белом доме эти проекты остались бы на бумаге.

Мустафин очень любил смотры коммунальной техники и часто выезжал на них вместе с заместителями

Здесь стоит оговориться, что поскольку мэр Уфы у нас с недавних пор фигура не политическая, то и действующий глава города должен заниматься в первую очередь, хозяйством и благоустройством. Появление новых и реконструкция старых общественных пространств за последние два года – разве не показатель работы мэрии? Но, вспомним и о других вызовах времени.

В апреле и мае 2020 года власти Уфы, как и других городов России, столкнулись с распространением коронавируса. Власти башкирской столицы с достоинством справились с этой ситуацией, не имея никаких примеров из прошлого или «методичек». Не последнюю роль в борьбе с этой заразой сыграл и мэр города. Вопреки разговорам о том, что Ульфат Мустафин «куда-то пропал», он выполнил свою задачу. Не словом, но делом. Ведь не всем же «прохлаждаться в кабинетах». Кто-то и работать должен. Чем и занимался глава города до последнего дня.

«Комсомольская правда-Уфа» приносит соболезнования семье Ульфата Мустафина.