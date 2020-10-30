«И что вы хотели этим добиться?»: как в Башкирии интернет-жалобы помогают решить проблемы

В системе «Инцидент» работает в основном молодежь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вот уже два года в Башкирии работает система «Инцидент», благодаря которой жалобы жителей рассматриваются куда быстрее. Суть системы в том, что каждый интернет-пользователь может оставить комментарий с вопросом или проблемой в соцсетях, а сотрудники «Инцидента» отреагируют на него и возьмут в разработку. На прошлой неделе с системой лицом к лицу столкнулась и «КП – Уфа». Расскажем, удалось ли решить проблему, и кому обращение к властям совсем не понравилось.

«А ЧТО Я ПОДЕЛАЮ, У НЕЕ ПРОСТУДА!»

- В общем, у нее опять температура 40. Я не знаю уже, что делать. Ничего не помогает, все тело у нее горит, болит, - звонит мне мама, которая третий день не отходит от болеющей 16-летней сестренки.

- Вызывай опять скорую (второй раз за сутки), пусть забирают, температура 40 – уже не шутки, - говорю маме.

Скорую пришлось ждать почти 7 часов. Вызвали в 8 вечера, приехала в 4 утра – что поделать, слишком много вызовов.

Только вот забирать «горящего» ребенка никто не собирался, брать мазок на коронавирус и давать амбулаторное лечение тоже.

- А что я поделаю? У нее просто простуда! – заявила с порога фельдшер.

- Простуда с температурой 40?

- Сейчас сделаю жаропонижающий. Куда вы хотите, чтоб я ее увезла? Некуда мне везти ее, все битком. Сидите дома.

Действия укола хватило на 8 часов, дальше история повторяется.

- Мам, ладно, давай напишем в «Инцидент». Развивается пневмония, это же очевидно. Пусть решают, - долго не задумываясь, отправляем с мамой комментарий под последним постом главы и в группе регионального минздрава во «Вконтакте».

Мама рассказывает все от и до и слезно просит осмотреть сестренку. Реакция пошла – уже через несколько минут уточнили данные, взяли телефон и перезвонили.

«И ЧЕ ВЫ ХОТЕЛИ ЭТИМ ДОБИТЬСЯ?»

Спустя еще некоторое время приехала и скорая помощь. Медик, конечно, была крайне недовольна. Час назад она извинялась перед мамой по телефону, а сейчас – стоит у порога дико не радостная тому, что здесь оказалась.

- И че вы хотели этим добиться? Мест нигде нет, куда ее должны были забрать? – спрашивает женщина.

- Добилась же.

Несмотря на все упреки медика, сестренку все же госпитализировали, нашли и больницу, и палату, в которой лежат еще две девочки такого же возраста. Сейчас она получает лечение, взят и мазок, сделано КТ. А состояние, благо, улучшается с каждым днем.

- Стоило пожаловаться, как и скорая нашлась, и место в палате, - говорит мама, для которой до сих пор шок, что проблему можно было решить через соцсети.

ЧТО ТАКОЕ «ИНЦИДЕНТ»?

Ранее Елена Прочаковская, начальник одного из отделов администрации главы республики, рассказала у себя в социальных сетях, как в команде «Инцидента» все устроено.

Чиновница объяснила, что есть кураторы, и есть мониторинг. Первые отвечают за группу районов или министерств, работают с ними напрямую, через систему «Инцидент-менеджмент».

- Есть у каждого направления чат, куда мы бросаем то, что нужно для оперативности или возвращаем инциденты, если не согласны с подходом на местах. В ИМ – специалисты, в чате – все, кто имеют отношение к району или министерству, сотрудники и руководство, - пишет Прочаковская.

Сотрудники системы анализируют проблемы, ищут, что можно предпринять в том или ином случае. Наиболее существенные проблемы выносятся на тематические совещания у Радия Хабирова – стройчас, инвестчас, здравчас, обрчас и другие.

- Сроки[исполнения] разные, от пары дней до года. Поэтому у нас принцип – или в работе, или готово. Если сразу жители не видят ответ, это не значит, что он не в работе. Иногда пустяковый вроде вопрос кровь высасывает, - подытожила чиновница.

Отметим, что после того, как 15 октября 2018 года в Башкирии запустили «Инцидент», чиновникам и руководителям муниципалитетов пришлось зарегистрировать свои страницы в соцсетях. От того, насколько быстро представители власти решат вопрос в своей сфере или муниципалитете, зависит рейтинг территории.

«ИНЦИДЕНТ – НЕ ЗОЛОТАЯ ТАБЛЕТКА»

«Комсомолка» обратилась в пресс-службу Минздрава Башкирии, чтобы узнать, как работает данная система в медицине, как и куда передаются жалобы, как решаются проблемы.

Как рассказала пресс-секретарь министерства Софья Алешина, все комментарии, в том числе жалобы и просьбы жителей республики, «загружаются» в единую программу. Далее эти самые обращения распределяются по ведомствам и министерствам.

– Когда в минздрав приходят жалобы на действия медиков, больницы или скорые, министерство уже перенаправляет их дальше. То есть, например, пожаловались на больницу скорой помощи, с ними связываются, и в больнице уже проводится внутренняя проверка. В течение 24 часов ее представители должны дать обратную связь Минздраву – отписаться, решили ли проблему, или как все закончилось, - говорит Алешина.

Пресс-секретарь отмечает, что зачастую жалобы – лишнее, и между гражданином и, к примеру, врачом просто не налажена коммуникация. Также Алешина рассказывает, что некоторые жалобы «уходят в нет», то есть остаются нерешенными, потому что заявивший не дал достаточно информации по случаю и перестал отвечать на сообщения.

– Вообще хотелось бы отметить, что «Инцидент» – это не золотая таблетка, которая всем поможет. Зачастую проблемы можно решить и без жалоб в интернете, - говорит Алешина.

НА ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО ЖАЛУЮТСЯ ЖИТЕЛИ БАШКИРИИ?

«Инцидент» действительно стал популярен среди жителей Башкирии. Так, за первые шесть месяцев 2020 года система зарегистрировала 25 тысяч обращений граждан. В 2019 году за аналогичный период было зафиксировано 34 тысячи жалоб. Об этом сообщила Елена Прочаковская.

- Стало обращений меньше, но не стало легче – скажу честно, потому что обращения поменяли качество: если раньше люди говорили «ввинтите мне лампочку в подъезде», то теперь говорят «ввинтите мне лампочку, отремонтируйте подъезд и содержите его в полном порядке», - сказала Прочаковская.

Чиновница представила топ тем по статистике обращений в «Инцидент-менеджмент». Чаще всего жители жалуются на дороги (4602 обращения), ЖКХ (3493), благоустройство (2811), социальное обслуживание и защита (2016), здравоохранение (1895), коронавирус (1749), общественный транспорт (1320), образование (1236).

- Если посмотреть статистику тем, то у нас по транспорту снижается количество обращений, из-за пандемии коронавируса увеличилось количество обращений, которые касаются социального обслуживания, здравоохранения, образования, – пояснила Прочаковская.

Она также отметила рост обращений по общественному транспорту. По словам чиновницы, увеличение жалоб в этой категории связано с темой соблюдения самоизоляции: ношение масок в автобусах, расстояние между пассажирами.

СКАЗАНО

Недавно Радий Хабиров похвалил команду «Инцидент-менеджмента».

- Это в основном молодые ребята, но работа у них непростая, поскольку в общении с нашими жителями – не цветы и пряники, а, как правило, объективные требования. Но именно эта команда нам во многом помогает определиться, где мы не дожимаем, - сказал глава республики.

Он тоже обратил внимание, что количество жалоб снизилось по сравнению с 2019 годом.

- Это говорит о том, что в нашей работе мы попадаем в точку и шаг за шагом решаем застарелые проблемы людей. Хотя, конечно, есть и недоработки, поэтому нам точно есть куда стремиться, - подытожил Хабиров.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1. Найдите в социальных сетях страницу Радия Хабирова или других чиновников (глав районов, министров);

2. В комментариях к любому их посту напишите свой вопрос или жалобу максимально понятно;

3. Оставьте под жалобой номер для связи;

4. Ждите, пока вашу заявку возьмут в разработку.

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