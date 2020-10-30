В Башкирии пьяный водитель удерживал у себя дома сбитого пешехода, пока тот не умер

Водитель после ДТП спрятал машину в лесу

Дикая история произошла в Кармаскалинском районе Башкирии. Там местный житель сбил на машине пожилого мужчину, увез его к себе в квартиру, где тот впоследствии скончался. Об инциденте сообщили в региональной ГИБДД.

Поздним вечером 29 октября в районный отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Октябрьской деревни Константиновка сбили человека. Обратившийся в полицию очевидец рассказал, что автомобиль совершил наезд на пожилого мужчину, после чего водитель посадил пешехода к себе в машину и увез в неизвестном направлении. Правоохранители начали розыск.

По горячим следам они прибыли по месту жительства предполагаемого водителя и обнаружили в квартире труп. В жилище также находились двое мужчин. В ходе допроса они признались, что совершили ДТП и скрылись с места происшествия, спрятав автомобиль в лесу. Машина – вазовская «девяносто девятая» – была обнаружена в трех километрах от деревни.

Тест на алкоголь у виновника аварии показал положительный результат

В ГИБДД восстановили полную картину произошедшего. За рулем во время ДТП находился 31-летний сельчанин, на пассажирском сиденье был его приятель. Автомобилист совершил наезд на 60-летнего пешехода, когда тот шел по краю проезжей. Испугавшись, мужчины решили забрать домой пострадавшего, однако после приезда в квартиру тот от полученных травм скончался.

Во время разбирательства также выяснилось, что водитель, сбивший пешехода, не имел прав. Более того – он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Дорожная полиция начала разбирательство.