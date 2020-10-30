Как сохранить красоту и здоровье ваших ног

Каждая женщина мечтает о том, чтобы сохранить красоту и молодость своих ног как можно дольше. Однако с возрастом, особенно при сидячем образе жизни, лишнем весе, редких прогулках и любви к высоким каблукам, на ногах начинают проступать сосудистые звездочки и извитые вены. Важно помнить, что варикозная болезнь – это не просто косметический дефект. Варикоз может привести к серьезным, а в ряде случаев жизнеугрожающим осложнениям – трофическим язвам, тромбофлебитам и тромбоэмболии легочной артерии.

ПЯТЬ ПРИЧИН, ЧТОБЫ ОБРАТИТЬСЯ К ФЛЕБОЛОГУ

Вообще, венозная дисфункция может проявиться у любого человека, но особенно часто варикозное расширение встречаются у женщин (гормональные сбои, использование оральных контрацептивов, беременность и роды, а также ношение тесной обуви на высоком каблуке сказываются на здоровье вен). Пожилой возраст, излишний вес, курение, сидячая работа и наследственность – также относятся к факторам группы риска.

В каких случаях необходимо обратиться за консультацией к флебологу? Врачи называют пять признаков, которые свидетельствуют о развитии варикозной болезни вен:

- Тяжесть и усталость в ногах,

- Извитые вены, проступающие над поверхностью кожи голеней и стоп,

- Сосудистые звездочки на ногах,

- Отеки, сухость и пигментация кожи,

- Трофические расстройства (плохо заживающие ранки и даже язвы).

ЛАЗЕР ПРОТИВ ВАРИКОЗА

К счастью, теперь избавиться от варикоза можно без разрезов, боли и рубцов. В «Клинике современной флебологии» лечение варикозной болезни проводится с помощью современных лазерных систем. Эндовенозная лазерная коагуляция является «золотым стандартом» лечения варикозной болезни в ведущих клиниках США и Западной Европы, а теперь этот современный метод лечения варикоза доступен и жителям Башкирии.

Эндовазальная лазерная коагуляция вен проводится специальным флебологическим лазером с длиной волны 1470 мм с использованием радиальных световодов. Современное высокотехнологичное оборудование, высококачественные расходные материалы и соблюдение всех европейских протоколов лечения делает эту процедуру не только эффективной, но и безопасной и безболезненной. Пациенту не требуется госпитализация, и уже совсем скоро он может вернуться к своему привычному образу жизни.

- За 7 лет существования нашей клиники мы вылечили более 70 тысяч пациентов и провели более 15 тысяч процедур лазерного лечения варикозного расширения вен. Наши доктора прошли стажировку в одних из лучших флебологических центрах России и Западной Европы и имеют огромный опыт в диагностике и лечении любых заболеваний вен, включая наиболее сложные и тяжелые степени варикозной болезни, трофические язвы и лимфедемы. Наша клиника располагает одной из самых современных медицинских аппаратур, позволяющей осуществлять лечение даже запущенных случаев без хирургического вмешательства, без боли и с отличным косметическим результатом.

САМОЕ ГЛАВНОЕ – ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ

Сегодня «Клиника современной флебологии» является крупнейшей сетью медицинских центров по лечению варикозной болезни в нашей республике, имеет три филиала в Уфе, включая отделение с операционным блоком. Врачи клиники постоянно участвуют в международных флебологических форумах, где набираются и делятся опытом со специалистами мирового класса, осваивают и внедряют новые методики лечения заболевания вен.

- В нашей клинике мы готовы предложить нашим пациентам лечение варикозной болезни на всех стадиях, включая лазерное лечение без боли, разрезов и операции и всего за одну процедуру. Самое главное для нас – это здоровье наших пациентов, - говорит руководитель клиники Азат Хафизов.

«Клиника современной флебологии»

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