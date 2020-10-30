Аллоплант: взгляд в завтрашний день

Коронавирус стремительно ворвался в нашу жизнь: сначала новости из далекого Китая, потом рост заболеваемости в России, и вот уже не хватает койкомест в больницах Башкирии. Этой весной почти во всех медучреждениях шла реорганизация. Не остался в стороне и центр «Аллоплант», как его привыкли называть люди.

Ближе к людям

Два года назад, в связи с выходом на пенсию основателя Центра Эрнста Мулдашева, на должность генерального директора Минздрав России назначил Радика Кадырова. Какие планы удалось воплотить новому руководству?

- Изначально была цель стать более открытыми к потребностям республики. Сейчас среди наших пациентов – порядка 30% жители Башкирии, остальные – пациенты из других регионов страны, а также иностранцы, - рассказывает гендиректор Центра Радик Завилович. - Глава республики Радий Хабиров просил нас взять под свое курирование северные районы Башкирии и оказать офтальмологическую помощь жителям этих районов, для чего нам выделили дополнительно 200 квот по программе ОМС. Наши специалисты неоднократно бывали в Нефтекамске и Агидели, в ближайшее время планируется выезд в Белокатайский и Аскинский районы, дальше – все северные районы нашей республики.

Обычно пациент приезжает сначала на консультацию в Центр. В случае, если необходимо оперативное лечение, назначают дату и приглашают уже со списком анализов. А благодаря новой практике, первый этап проходит по месту жительства пациентов.

Радик Кадыров два года назад возглавил Центр, известный в народе как "Аллоплант"

- Кроме того, мы хотели расширить поле деятельности, - продолжает Радик Кадыров. - В начале 2020 года создали лор-отделение, позже на его базе было создано отделение «голова-шея». В отделении работают лор, стоматолог, челюстно-лицевой хирург, планируем взять еще одного хирурга – чтобы оперировать пациентов с заболеваниями щитовидной железы. Это отделение тоже в первую очередь будет справляться с потребностями жителей республики.

И тут рождается вопрос: Центр специализируется на заболеваниях глаз, при чем тут зубы и щитовидка?

- Дело в том, что есть заболевания, которые находятся, на стыке двух специальностей, скажем, отоларингологов и офтальмологов. Например, заболевания носо-слезного канала. В таких случаях операцию и лечение проводят оба специалиста, и эффект, соответственно, лучше, - поясняет руководитель клиники.

Также этот период был ознаменован оптимизацией.

- Мы освободили некоторые помещения, пересадив сотрудников, а свободные площади превратили в палаты. В итоге, нам удалось увеличить количество койкомест со 140 до 170, - поделился доктор Кадыров. – Кроме того, за счет собственных средств отремонтировали третий этаж, где расположено два офтальмологических отделения.

Такое ощущение, что в клинике словно предчувствовали приближающуюся беду…

«Нельзя было остаться в стороне»

Весной 2020-го коронавирус пришел в Башкирию, и буквально за пару недель больницы оказались переполнены. Режим повышенной готовности включили все медицинские учреждения, в том числе и центр «Аллоплант».

- В середине апреля вышел приказ министра здравоохранения РБ, о том, что центр перепрофилируют под изолятор для ковид-контактных, - говорит доктор Кадыров. – Мы за две недели провели реконструкцию, в частности, закрыли межпалатные двери, отрегулировали систему вентиляции, разработали маршруты движения пациентов и врачей, продумали систему питания, утилизации отходов и так далее. Закупили все необходимое: СИЗ, защитные костюмы, дезинфекционные средства.

На тот момент всех пациентов из отделений выписали. Отделения клиники разделили на красную и зеленую зоны - то есть палаты для «контактных» и своего рода общежитие для сотрудников клиники. Осталось решить, кто будет работать с пациентами.

- Вопрос решался в добровольном порядке. Мы никого не принуждали, - рассказывает заведующий отделением восстановительной медицины Радик Галиахметов. – Буквально за два дня удалось сформировать две бригады медиков, куда вошли врачи: терапевты, офтальмологи, анестезиологи и медсестры.

20-летний опыт работы анестезиологом пригодился Радику Галиахметову, когда Центр переоборудовали под изолятор

- У меня даже вопроса не стояло: идти ли в добровольцы. Было только желание чем-то помочь, – просто нельзя было остаться в стороне, - говорит медсестра-анестезист Анастасия Инкина. – Вся наша анестезиологическая служба записалась в добровольцы. И знаете, у всех близкие отнеслись с пониманием, мужья нам мороженое привозили, передачи на веревке поднимали через окно (смеется).

Медсестра-анестезист Анастасия Инкина одна из первых записалась в добровольцы

Первые пациенты – врачи и медсестры РКБ, которые работали с COVID-больными. Вскоре к ним присоединились сотрудники городской клинической больницы Демского района Уфы. Тогда было неясно: заразился человек или нет, вылечили его или не до конца. Поэтому их отправляли в такой своеобразный изолятор.

- Рабочая смена длилась 6 часов. Медсестра полностью экипируется, идет в красную зону, меряет температуру, давление и так далее – по рации сообщает на пост, там все фиксируется, - рассказывает доктор Галиахметов. - Если, например, высокое давление – тогда в защитный костюм облачается терапевт, идет к пациенту. Да, за этот период у нас в отделении случались гипертонические кризы. Но мы справились.

Кстати, правильно надевать и снимать защитные костюмы врачи учились специально.

- Мы неоднократно тренировались, понимая, что пренебрегать этим нельзя: ведь многие из врачей заразились именно во время снятия спецодежды, - отмечает представитель клиники.

Как изолятор Всероссийский центр глазной и пластической хирургии работал до конца мая. То есть в самый пиковый период.

– Я как председатель профкома общаюсь с другими клиниками. Где-то не хватало СИЗ, где-то были перебои с питанием. А у нас было все необходимое, - говорит Анастасия Инкина.

И в руководстве с благодарностью отзываются о подчиненных.

- Удивительно, но вся эта ситуация еще сильнее сплотила наш коллектив. Мой помощник Айдар Ахунов пошел в красную зону простым санитаром, хотя я не хотел его отпускать, - говорит гендиректор центра «Аллоплант». – Меня восхитило отношение коллектива, они так дружно проработали этот период. И потом мы получали такие сердечные отзывы от сотрудников РКБ и Демской больницы, которые у нас лежали… Да, это бесценный опыт. И пусть нам он больше не пригодится, но теперь я уверен в одном: в сложной ситуации мы не пропадем.

Помощник гендиректора Айдар Ахунов работал в изоляторе для COVID-контактных простым санитаром

Что дальше?

Летом «Аллоплант» снова превратился из изолятора в офтальмологический центр. Но и сейчас вся текущая работа делается с оглядкой на эпидситуацию.

- У нас разделение потоков: сотрудники и посетители заходят в Центр через отдельные входы. Пациенты и сопровождающие носят браслеты разных цветов - это позволяет беспрепятственно перемещаться, - рассказывает Радик Кадыров. – Тех, кто приезжает в наш центр, просим привозить с собой анализы на COVID-19. Но в случае необходимости, анализы можно сдать у нас – специально для этого создали лабораторию. Сейчас мы ее расширили: появилась комната ожидания, чтобы люди не ждали на улице, как раньше.

В клинике регулярно проводится санитарная обработка, а недавно Минздрав РФ прислал два тепловизора, которые будут автоматически определять людей с высокой температурой.

А не уменьшился ли в связи с пандемией поток пациентов? Все-таки ограничительные меры, да и человеческий фактор: не каждый в такое время рискнет ехать в другой город или регион, чтобы лечить глаза.

- Да, из-за пандемии наш Центр практически не работал на протяжении трех месяцев. Сейчас количество пациентов достигло уровня «доковидных» времен. Приезжают даже иностранцы – последние две недели были пациенты из Болгарии, Сербии, Македонии, Ирака.

Персонал клиники просит всех граждан соблюдать антиковидные меры и ценить труд и здоровье всех медработников!

Имеются противопоказания необходима консультация специалиста.