Хабиров и депутаты Курултая разнесли чиновника за слишком позитивный доклад о транспорте

По мнению министерства транспорта Башкирии в Уфе с пассажирскими перевозками все очень хорошо Фото: Рустем АХУНОВ

Накануне на очередном пленарном заседании Госсобрания-Курултая Башкирии депутаты заслушали доклад замминистра транспорта республики Рафита Ягафарова. Чиновник отчитался по итогам транспортной реформы, которая стартовала в регионе ровно два года назад – в октябре 2018 года. По итогам доклада вновь стало понятно, для чего на самом деле власти затеяли эту реформу. Но, обо всем по порядку.

«ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИГНУТЫ»

Начал замминистра с позитивных новостей. Рафит Ягафаров заявил, что главная задача, которую власти ставили перед минтрансом Башкирии – это обновление автобусного парка, вытеснение нелегальных перевозчиков и установка терминалов безналичной оплаты во всех видах общественного транспорта. По словам чиновника, эти задачи были выполнены, а «показатели достигнуты».

- В 2019 году деятельность всех нелегальных перевозчиков на территории Уфы и в республике в целом – прекращена. В части обновления подвижного состава для ГУП «Башавтотранс» приобретено 723 единицы транспорта различного класса, из которых 425 автобусов для Уфы. С частными перевозчиками проводилась работа, по результатам которой ими приобретено 77 автобусов различных марок, - заявил Рафит Ягафаров.

По словам замминистра, благодаря транспортной реформе в Башкирии продолжается восстановление автобусного сообщения всех райцентров с Уфой. При этом с 1 июля в республике наконец-то повсеместно заработала безналичная оплата транспорта. Не во всех автобусах, конечно, но заработала.

Не смог Ягафаров обойти и успехи в продажах транспортной карты «Алга», которую продают в 2151 точке продаж по всей республике. На данный момент единую транспортную карту купили уже 378 тысяч жителей Башкирии. С момента ее запуска, пассажиры расплатились «Алгой» на сумму 2,8 млрд рублей.

По словам Рафита Ягафарова, все перевозчики поставили в автобусы терминалы для безналичной оплаты проезда. Правда, проверять используют ли они их или нет, не будут до 1 января 2021 года. Пока что никаких штрафов за отказ поставить специальное оборудование владельцам общественного транспорта не грозит. Возможно, именно поэтому некоторые перевозчики в Уфимском районе Башкирии предлагают оплатить проезд не картой, а переводом денег на счет в «Сбербанке». Существование такой проблемы признал и замминистра транспорта Башкирии.

Рафит Ягафаров еще очень долго говорил о том, что главная цель минтранса Башкирии – это создание комфортных условий для проезда. В своей речи он вспомнил о существовании системы ГЛОНАСС, которая отслеживает передвижение автобусов и таких приборов, как тахографы, которые должны контролировать, сколько времени водитель транспорта сидит за рулем. За их отсутствие в общественном транспорте в ближайшем будущем перевозчиков будут штрафовать. Соответствующие поправки к действующим законам планируют принять депутаты Курултая.

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ВОПРОСЫ ИЗ ЗАЛА

По завершении доклада Рафита Ягафарова слово предоставили депутатам, для которых он и готовился. Представитель ЛДПР в парламенте Башкирии Вячеслав Рябов обрушился с резкой критикой на заместителя министра транспорта.

- Я возьму на себя смелость и скажу, что сегодняшний доклад – он провальный. Учитывая, что одна из существенных проблем у нас сегодня транспорт, вы нам какие-то цифры называете, штрафы. А конкретно, что вы будете делать в ближайшем будущем? – возмутился Рябов. – Я считаю, что доклад не подготовлен. Учитывая, сколько обращений избирателей по этой теме поступает.

Вячеслав Рябов задал замминистра вопрос о том, почему Башкирия не попала в федеральную государственную программу по поддержке общественного транспорта в регионах. Федеральный центр субсидирует 60% затрат из бюджета на покупку и обновление подвижного состава.

- На 2021 год в этот проект вошли 12 субъектов. К сожалению, республика не вошла. Учитывая, что у нас 95% (единиц. – Ред.) электротранспорта находится в аварийном состоянии. У меня вопрос: почему республика не участвует в таких программах? – обратился депутат к Рафиту Ягафарову.

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В ответ на вопрос замминистра заявил, что регион подавал заявку на участие в этой программе, но не попала в число «победителей». Все потому, что не было выполнено главное условие.

- Главное условие – стопроцентно регулируемый тариф на перевозки в городе или агломерации, для которого подавалась заявка. К сожалению, сегодня мы не смогли перейти на регулируемый тариф. У нас на 47% маршрутов в Уфе действует нерегулируемый тариф. Чтобы добиться выполнения этого условия необходимо много денег. Мы должны потратить их на организацию перевозок, чтобы получить субсидии, - заявил в оправдание Рафит Ягафаров.

Практически сразу после этого слово взял находящийся в зале глава Башкирии Радий Хабиров. Он пояснил, почему республика не попала в федеральную программу.

- Я признателен депутату Рябову, хороший вопрос задал. Я поясню: мы в эту программу будем заходить. Но, мы исходили из чего? Надо сначала посмотреть, как это будет происходить. Субсидирование есть, но когда мы считаем деньги этой экономики, там все не так выгодно, как кажется. У нас ведь все-таки был свой путь – мы сильно развивали государственного перевозчика. Хотелось бы, чтобы частные перевозчики нас услышали и поняли, что наступали новые времена и надо подстраиваться под них и выполнять все требования. Это в качестве моего небольшого комментария, - подчеркнул Хабиров.

Глава Башкирии также согласился с Вячеславом Рябовым в том, что доклад замминистра оказался слабым.

- Доклад мне тоже не понравился, министерство могло лучше подготовиться. Совместно мы много проблем решили, есть и определенные задачи и проблемы. Я их тоже не услышал. Я считаю, что министерство плохо подготовилось к встрече с депутатами. Об этом буду с Назаровым (премьер-министром республики. – Ред.) сейчас говорить, - заявил Радий Хабиров.

В завершении бурных дискуссий депутаты Курултая предложили вызвать для повторного доклада уже самого новоиспеченного министра транспорта Башкирии Алана Марзаева. Когда он выздоровеет.