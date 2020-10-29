«Была уверена, что ее близкий под надежным присмотром»: как в скандальном пансионате под Уфой умирали пенсионеры

Фото: соцсети

В начале октября в Башкирии разгорелся скандал: в соцсети попали фотографии из уфимского пансионата «Моя семья», на которых изможденные постояльцы лежат голые на матрасах, без постельного белья. Уже на следующий день Следственный комитет республики организовал доследственную проверку, а после и уголовное дело по статье по факту издевательств над пожилыми людьми и инвалидами. В ходе проверок было выявлено множество вопиющих нарушений, поэтому Кировский районный суд решил приостановить деятельность частного пансионата, а семьям постояльцев вменялось забрать своих пожилых родственников домой. К сожалению, не все постояльцы успели спастись из «концлагеря для стариков» (как быстро окрестили пансионат в прессе – Ред.): кто-то умер, не дождавшись врачебной помощи, а кто-то скончался во время попытки бегства.

«МОГЛИ ПРИВЯЗАТЬ К ИНВАЛИДНОМУ КРЕСЛУ, УДАРИТЬ, ОБМАТЕРИТЬ»

Напомним, что «Комсомолке» удалось поговорить с автором тех самых шокирующих фотографий. Дарья Р. проходила в пансионате стажировку, но проработав там всего пару дней, уволилась, не в силах наблюдать, как сотрудники пансионата издеваются над немощными стариками.

Фото: соцсети

- Комнаты закрываются снаружи, постояльцев никуда не выпускают. На кроватях нет подушек, одеял, постельного белья. На некоторых кроватях даже нет матрасов - пожилые люди вынуждены спать по двое на кроватях со сломанным реечным дном. Кормили их, конечно, свежими продуктами, но порции были очень маленькие – буквально по половнику на человека, многие голодали. Постояльцев с деменцией могли привязать к инвалидному креслу, могли обматерить и ударить, ведь пожаловаться им все равно было некому. Когда звонили родственники, директор убеждал их, что все в порядке, что их близкие накормлены и окружены заботой. При этом стоимость пребывания в пансионате за сутки составляла от 700 до 1000 рублей, а пожилые больные люди лежали никому ненужные, - с ужасом рассказывала Дарья Р.

Конечно, директор пансионата Александр Васильев все отрицал: мол, происки конкурентов, все куплены, а его постояльцы – самые счастливые люди на свете, хоть и очень старые и больные. Кормят – на отвал, матрасами и подушками все обеспечены, а что закрыты в своих палатах – так для собственной же безопасности. С деменцией шутки плохи.

«ДЕНЬГИ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ»

На днях на Первом канале вышел эфир ток-шоу «Пусть говорят», в котором приняли участие родственники постояльцев, которые скончались в злосчастном пансионате.

Диана Андрианова рассказала, что привезла своего отца Закарью Гизатуллина в пансионат, когда у мужчины начала проявляться деменция, и соседи по комнате начали на него жаловаться. Понадеявшись на заботу и хороший уход, девушка передала пожилого отца в пансионат, но там у него начались серьезные проблемы со здоровьем. Из-за диабета у мужчины постоянно «скакал» сахар, но сиделки не делали ему своевременные уколы инсулина. В итоге пенсионер скончался, но самое ужасное, что в пансионате даже отказались возвращать деньги, ведь проживание отца Диана оплатила до конца года.

Фото: соцсети

- Там сослались на договор, в котором прописано, что если смерть постояльца наступает не по вине пансионата, то деньги не возвращаются. По сути, папа умер по их вине, но деньги остались тоже у руководства «Моей семьи», - вздыхает девушка.

«ВСКРЫВАЛИ В МОРГЕ ПОД ЧУЖОЙ ФАМИЛИЕЙ»

Еще один пожилой постоялец Фагим Салямов умер после того, как пытался сбежать из пансионата и пытался вылезти из окна на втором этаже, но сорвался и упал с высоты. Медики попытались спасти пенсионера, но он скончался от черепно-мозговой травмы. Его внучка Ирина Черепанова рассказала, что находилась в Сургуте, когда узнала о гибели близкого человека.

- Дедушка поступил в больницу не под своей фамилией, его вскрывали под чужой фамилией. В пансионате мне заявили, что дед упал из окна, когда «опять» пытался сбежать. Это бред, он прожил там два года, и никогда такого не было, - уверяет Ирина.

Девушка признается, что должна была заподозрить неладное, когда, приезжая навестить деда, ее никогда не пускали в палату, а всегда держали на улице. Но Ирина была уверена, что за 22 тысячи в месяц ее близкий человек будет под надежным присмотром.

Фото: соцсети

Валерий Думинов также умер из-за того, что сотрудники пансионата, не имея никакого медицинского образования, решили не вызывать медиков, а назначили лечение самостоятельно. Как рассказал сын Сергей Думинов, сначала у пожилого мужчины отказали ноги, а через три дня он и скончался, вот только родственникам об этом сообщили гораздо позже, будто пытались что-то скрыть. Когда родные попытались прорваться в пансионат, чтобы собственными глазами увидеть, в каких условиях жил их близкий человек, внутрь их и вовсе не пустили, ссылаясь на карантин.

Самое удивительное, что сотрудники пансионата до сих пор уверены: ничего ужасного с постояльцами не происходило, они – больные люди, поэтому так выглядят.

- У них у всех навязчивые идеи, кто-то хочет уйти, кто-то якобы учится в школе. И состояние у них всех нормальное, просто отсутствует чувство насыщенности, никакой у них истощенности нет, - убеждает сотрудница пансионата, пожелавшая не называть свое имя.

Фото: соцсети

ЧТО В ИТОГЕ?

В итоге Кировский районный суд приостановил деятельность пансионата «Моя семья». Ранее об этом ходатайствовала прокуратура республики, которая выявила, что эксплуатируемое пансионатом помещение не соответствует требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам.

— Согласно определению, на владельцев приюта возложена обязанность обеспечить постояльцев местом временного пребывания. Судебный акт подлежит немедленному исполнению. Ситуация, связанная с деятельностью пансионата и соблюдением прав граждан, находится на контроле прокуратуры республики, — уточнили в пресс-службе ведомства.