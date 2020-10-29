«Хочу танцевать»: уфимские кардиологи сделали уникальную операцию пожилому мужчине

Такие операции в Башкирии, и в целом по стране, делаются крайне редко.

В столице Башкирии, хирурги Республиканского кардиоцентра, провели уникальную операцию 82-летнему мужчине, который страдал от болей в груди. Хорошей новостью накануне поделился Максим Забелин, министр здравоохранения республики.

Пенсионер обратился в центр с жалобами на боль и головокружение, в анамнезе у него были сопутствующие заболевания. Мужчине провели компьютерную томографию и эхокардиограмму. Исследования показали неутешительный и редко встречающийся диагноз – пенетрирующая язва аневризмы грудного отдела аорты. К сожалению, без оперативного вмешательства жизни пациента угрожала опасность – разрыв аорты.

Как признается сам пациент, сделать операцию его уговорили супруга, дети и внуки. Команда хирургов под руководством Тимура Хафизова, заведующего отделением РХМДЛ №2, выполнила эндоваскулярную операцию. - Ее особенность заключается в том, что манипуляция проводится на сосудах через прокол в области бедра, не затрагивая сосуды шеи. Во время операции в протезе делают отверстие нужного размера, которое соответствует устью сосудов, а затем протез устанавливают в аорту, - пояснил Максим Забелин.

На сегодняшний день пациент чувствует себя прекрасно, восстановительный период прошел легко и быстро.

- Мне хочется танцевать. В моем решении оперироваться меня поддержала жена, дети и внуки. Они с нетерпением ждут моего возвращения домой. Я очень благодарен армии в белых халатах за спасение жизни. Всем спасибо, все молодцы, - сказал счастливый пациент.

Отметим, что подобные эндоваскулярные операции проводятся в Республиканском кардиологическом центре достаточно давно, с 2011 года провели уже более 200 успешных операций по устранению аневризмы грудной аорты. Данный метод оперативного вмешательства в Башкирии, и в целом по стране, проводится нечасто, поэтому Тимур Хафизов проведет доклад этого клинического случая на научной конференции.