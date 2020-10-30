Коронавирус в Башкирии на 30 октября 2020 года: растет смертность

Вакцинацию первой партией прошли врачи, работающие в «грязной зоне» ковид-госпиталей.

«Комсомолка» публикует оперативные данные по коронавирусу в республике. По состоянию на утро 30 октября 2020 года в Башкирии подтвердили 10586 случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки число увеличилось на 85. С выздоровлением за последние 24 часа выписались 68 человек, всего выздоровели 9555 пациентов.

На сегодняшний день на лечении остаются 979 человек: 209 – в стационарах, 770 переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении. Число умерших увеличилось на 1 и составляет 52 человека.

52-ой жертвой ковида стал 42-летний уфимец. У мужчины были тяжелые сопутствующие заболевания – варикозное расширение вен, проблемы с сердцем и легкими, инфаркт миокарда.

ВАКЦИНАЦИЯ – В КОНЦЕ ГОДА

Накануне на еженедельном брифинге по коронавирусу министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин назвал примерные сроки начала массовой вакцинации от ковида.

- Широкую вакцинацию от COVID-19 планируют начать в конце текущего и начале следующего года. Начнется вакцинация по мере увеличения производства и анализа информации от пострегистрационных исследований, – сказал Забелин.

В данный момент в России зарегистрированы три вакцины от COVID-19. Как пояснил министр, в Башкирии сделано 42 прививки от коронавируса. Вакцинацию первой партией прошли врачи, работающие в «грязной зоне» ковид-госпиталей.