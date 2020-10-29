В Башкирии фельдшера больницы наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Эльмира сразу после окончания училища стала работать в больнице.

Врачи и весь медперсонал, которые сейчас «на передовой» воюют с ковидом, не считают себя героями и говорят, что это просто их долг. Но капля героизма все же в этом есть. Накануне премьер-министр России Михаил Мушустин вручил фельдшеру из Нефтекамска Эльмире Юсуповой медаль ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени. Медик получила награду «за большой вклад в борьбу с COVID-19 и проявленную самоотверженность при исполнении служебного и гражданского долга».

Как рассказали в минздраве Башкирии, сразу после окончания Бирского медицинского училища Эльмира Галимовна начала работать в отделении скорои и неотложнои медицинскои помощи больницы Нефтекамска.

Фельдшер отлично владеет техникой выполнения манипуляции , предусмотренных функциональными обязанностями фельдшера скорои медицинской помощи и выполняет их в соответствии стандартов оказания помощи, выполняет требования инфекционного контроля и инфекционнои безопасности пациентов и медперсонала.

- Она неоднократно работала в составе специализированной эпидемиологической бригады скорои медицинской помощи в целях борьбы с коронавирусом, - рассказали в министерстве.

Награда у Эльмиры Юсуповой не первая – она имеет звание «Отличник здравоохранения Республики Башкортостан». Помимо этого за хорошую работу медика неоднократно поощряли Почетными грамотами и Благодарственными письмами администрации больницы.

Отметим, что ранее Радий Хабиров заявлял, что в республике с коронавирусом борются более 4000 медиков, среди них есть даже студенты. Многим медикам пришлось пройти экспресс-обучение на инфекционистов. Часть врачей, медсестер и фельдшеров получили госнаграды от главы республики 26 июня 2020 года в День медицинского работника.