«Зачем работать, если можно получать деньги в центре занятости»: в Башкирии зарегистрировано 119,3 тысячи безработных

В республике 6,3% трудоспособных жителей потеряли работу в период «коронакризиса» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На днях аналитики РИА Рейтинг подготовили и опубликовали рейтинг регионов России по уровню безработицы за восемь месяцев 2020 года. В своем исследовании, основанном на данных Росстата, они выделили несколько показателей. Во-первых – сколько процентов трудоспособных жителей региона сейчас сидят без работы. Во-вторых, насколько вырос этот процент по сравнению с началом осени 2019 года. И, наконец, в-третьих, сколько времени каждый безработный ищет новое место после сокращения.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Как известно, данные по уровню безработице в нашей стране формируются только по количеству обращений в центры занятости. Поэтому в рейтинг РИА не попали те жители страны, которые и до пандемии официально нигде не работали и не встали на учет как безработные в период «коронакризиса». Поэтому данный рейтинг стоит воспринимать не иначе как официальный, делая скидку на то, что есть еще и неофициальный. По последнему на данный момент статистики нет.

Аналитики составили рейтинг регионов России по уровню безработицы, начиная с тех, где безработных меньше всего. Первое место в списке занял Ямало-Ненецкий автономный округ – там всего 2,5% трудоспособного населения сидят без работы. Жители этого сурового северного края в этом году в среднем искали новое место работы шесть месяцев.

Второе место по количеству безработных заняла Москва – там потеряли работу и встали на учет 2,7% работников. Средний срок трудоустройства у москвичей составил 3,3 месяца. Замкнул тройку лидеров Ханты-Мансийский автономный округ с 3,2% безработных, которые находят новую работу в среднем за четыре месяца.

Как и до пандемии коронавируса самая сложная обстановка в сфере занятости оказалась в республиках Северного Кавказа и в Тыве. Так, первое место по количеству безработных заняла Ингушетия, где пособия получают 30,7% трудоспособных жителей. Поиск нового места работы для жителей республики занимает 6,7 месяцев.

Второе место в рейтинге самых безработных регионов России заняла Тыва. Там без работы сидят 22,3% трудоспособных, которые ищут новое место в среднем по 8,9 месяцев. Третье место заняла Чеченская республика – там пособия получают 21,7% работников, а на новую работу устраиваются по 8,6 месяцев.

ЧТО В БАШКИРИИ

Башкирия в рейтинге безработицы заняла 42-е место – в республике 6,3% трудоспособных жителей потеряли место в период «коронакризиса». На то, чтобы найти новую работу у жителей региона уходит почти полгода – 5,9 месяцев. По данным регионального министерства труда на начало августа 2020 года в Башкирии официально было зарегистрировано 119,3 тысячи безработных. Всего в республике проживает 1,9 млн трудоспособных жителей.

Некоторые чиновники в республике считают, что жители Башкирии специально не ищут работу после сокращения, потому что пособие по безработице «большое». По крайней мере, так в начале августа заявила замдиректора городского центра занятости Нефтекамска во время оперативного совещания. На вопрос мэра, почему горожане не торопятся устраиваться на новое место, она ответила с улыбкой:

- Потому что там работать надо, а у них пособие большое, - заявила чиновница. По ее мнению, пособия на троих детей в размере 15 тысяч рублей вполне достаточно, чтобы не работать.

- А три ребенка – это уже почти 15 тысяч, то есть выше минимального размера оплаты труда. Зачем человеку работать, если он может получать в центре занятости эти деньги, - озвучила женщина всеобщее желание нефтекамцев жить на минимальные деньги, имея троих детей.

Отношение чиновников к безработице в Башкирии не ограничивается только этой историей. Так, например, в конце апреля 2020 года, в самый разгар режима всеобщей жесткой изоляции, мэр Сибая Рустем Афзалов высказался по поводу горожан, которые до «коронакризиса» работали неофициально.

- У вас нет защиты, ни социальной, ни правовой. Вы совершили огромную ошибку, когда согласились на зарплату в конверте. Возможно, вы знали, на что идете, и решили рискнуть. Но в любом случае, вы проиграли. Извлеките из этого урок, - написал тогда на своей странице в соцсетях Афзалов.

МНЕНИЕ

По мнению политолога БАГСУ Арсена Шаяхметова, в нынешних реалиях на рынке труда сложился парадокс.

- Мы постоянно говорим о дефиците кадров, а в стране растёт безработица. Формально 5–6 % не такое высокое число. Реально – это около 5 млн трудоспособных граждан, оказавшихся на пороге социальной пропасти. – Говорит политолог. - Также в России широкий рынок «серой» занятости. В сегодняшний кризис мы столкнулись еще и с тем, что доходы у граждан могли снизиться до 100 процентов, но формальную занятость они при этом не утратили.

Башкирия ещё недавно показывала рекордно низкие для себя показатели по безработице. Экономический кризис республике удаётся пока пройти относительно благополучно – острых социальных кризисов правительство не допустило, экономические субъекты постепенно наращивают показатели к докризисным значениям.