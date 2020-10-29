Коронавирус в Башкирии на 29 октября 2020 года: число жертв ковида достигло 51 человек

Только за последние сутки выявлено 289 новых случаев внебольничной пневмонии Фото: Иван МАКЕЕВ

«Комсомолка» продолжает следить за развитием ситуации с эпидемией коронавируса в Башкирии. По последним данным Минздрава, за минувшие сутки в республике зарегистрировано 86 новых случая коронавируса, а общее число заболевших достигло 10501 человек. В активной форме заболевания сейчас находятся 963 жителя республики: из них 768 лечатся в амбулаторных условиях, потому что чувствуют себя удовлетворительно или вообще не испытывают никаких симптомов. Еще 195 проходят лечение в стационаре – из них 11 человек находятся в тяжелом состоянии, а двое подключены к аппарату ИВЛ.

Также накануне стало известно о новом умершем от коронавируса: 51-й жертвой ковида стала 63-летняя жительница Нефтекамска. У женщины были тяжелые сопутствующие заболевания - атеросклероз аорты третьей степени, ишемическая болезнь сердца и хронический обструктивный бронхит.

Также в министерстве здравоохранения отчитались о том, что с выздоровлением за сутки выписались 61 человек, а всего с начала эпидемии от ковида вылечились 9487 жителей республики.

Также продолжает расти ежедневное число выявленных внебольничных пневмоний: только за прошедшие сутки в Башкирии зарегистрировано 289 новых случаев болезни.

ВРАЧИ РАССКАЗАЛИ, КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ ЭФФЕКТИВНЫ В ЛЕЧЕНИИ ТЯЖЕЛЫХ СЛУЧАЕВ КОВИДА

Уфимский врач-инфекционист, сотрудник ковид-госпиталя в поселке Зубово Глеб Глебов рассказал, какие препараты используются при лечении тяжелых и среднетяжелых случаев коронавируса. Медик уточнил, что пациентам назначаются антикогулянты, которые снижают повышенную свертываемость крови и препятствуют образованию тромбов.

– Их приём действительно уменьшает риск развития тромбоэмболических осложнений, который у пациентов с COVID 19 существенно повышен. В стационаре препаратами выбора являются прямые антикоагулянты, – отметил доктор.

Также Глеб Глебов уточнил, что антикогулянты необходимы из-за того, что коронавирус в основном поражает два вида клеток – дыхательных путей и стенок сосудов. При тяжелом течении ковида повреждаются стенки мелких кровеносных сосудов, из-за чего происходят мелкие множественные кровоизлияния почти во всех органах.