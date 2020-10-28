Часто мошенники действуют на кассах в крупным магазинах, где быстро двигается очередь, и у продавца нет времени обдумать ситуацию Фото: Мария ЛЕНЦ

Все чаще жители Башкирии сталкиваются с тем, что стали жертвами мошенников – иногда совершенно неожиданно для самих себя. Каждый день появляются все новые мошеннические схемы (в основном, связанные с банковскими картами и «разводами» от хитрецов, представляющихся сотрудниками банка), не гнушаются злоумышленники и старыми проверенными способами.

И КУПЮРУ В КАРМАН, И СДАЧУ В КОШЕЛЕК

С так называемым «подломом» (жаргонное название мошеннической схемы – Ред.) столкнулась кассир гипермаркета в селе Толбазы Аургазинского района. Как рассказали в пресс-службе МВД Башкирии, злоумышленниками оказались супруги из Волгоградской области. Первой на кассу подошла 40-летняя женщина: купив товар на небольшую сумму, она достала из кошелька пятитысячную купюру, но тут же, спохватившись, заявила, что у нее есть более мелкие купюры, и начала их искать в своей сумке. Тем временем ее супруг всячески отвлекал кассира – шутил, что-то расспрашивал.

- В итоге продавец отдала около пяти тысяч сдачи, не получив взамен плату. По такой же схеме аналогичную сумму получил и мужчина. Денег за покупку кассиру он также не передал, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Позже кассир все же поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Парочку задержали и доставили в отделение, где они чистосердечно признали свою вину. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Похожий случай произошел 25 октября в Дюртюлях. Там в магазин одежды пришла молодая женщина, которая выбрала шапку и на кассе предложила рассчитаться за нее пятитысячной купюрой. Дальше мошенница действовала по стандартной схеме: заболтав продавца, девушка забрала и шапку, и сдачу в размере 4250 рублей, и пятитысячную купюру тоже незаметно убрала в кошелек и поспешила скрыться. Позже сотрудница магазина обнаружила в кассе недостачу, но догнать злоумышленницу не удалось. Зато ее зафиксировали камеры видеонаблюдения, и сейчас фотографии лже-покупательницы разлетелись по соцсетям.

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ ОБМАНА И НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ

Как объяснили «Комсомолке» в МВД по Башкирии, афера с иллюзорной оплатой покупки – схема очень старая и весьма распространенная. Так что, если вы работаете продавцом/кассиром, будьте максимально собраны и внимательны.

«Подлом» известен со старых времен. Смысл его заключается в том, что при размене крупных купюр или покупках какой-нибудь мелочевки продавцу показывается крупная купюра, после чего мошенник начинает активно отвлекать продавца, после чего забирает сдачу, а саму купюру незаметно прячет обратно в сумку или карман. Чаще всего злоумышленники работают в паре – при этом излишне много и громко шутят, разговаривают, всячески стараясь отвлечь внимание продавца.

Есть и второй вариант «развода»: мошеннический возврат. Злоумышленники также часто работают в паре и покупают мелочевку, оплачивая ее крупной купюрой. Вот только сначала мошенники отдают купюру продавцу, получают сдачу, а потом вдруг спешно решают вернуть товар и, бросив на кассу мелочь, просят вернуть ему крупную банкноту, при этом излишне суетятся и торопятся. В итоге продавец, растерявшись, отдает и крупную купюру, забыв, что раньше уже отдал сдачу.

- Важно быть максимально собранным и внимательным. Лучше, если на кассе будет установлена камера видеонаблюдения, тогда вы всегда сможете зафиксировать и доказать факт мошенничества. Также, если поведение покупателя вам кажется подозрительным, вы можете позвать охранника, чтобы он присутствовал в момент покупки и следил за ситуацией со стороны. Если покупатель требует вернуть вас крупную купюру, а вы помните, что уже давали ему сдачу, лучше сразу вызвать полицию, чтобы те разобрались в ситуации, - объясняют правоохранители.