Равнение на комсомол!

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Трудно поверить, но с развала Советского Союза прошло практически 30 лет. За это время наша страна изменилась до неузнаваемости. К сожалению, вместе с советской идеологией разрушилась обширная и мощная база подготовки молодежи. Октябрята, пионеры, комсомольцы – все эти слова по-прежнему греют душу и вызывают теплую ностальгию у представителей старшего поколения.

Не секрет, что без воспитания молодежи и формирования у нее правильных ориентиров невозможно построить новое мощное государство. Поэтому, возможно, не стоит забывать прошлые наработки в этой сфере, а стоит лишь их грамотно применить в настоящем и будущем. Обо всем этом «Комсомольская правда» поговорила вместе с экспертами на круглом столе, посвященному столетию комсомола Башкирии и молодежного общественного движения, который прошел на базе Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

ГЛАВНОЕ – СЧАСТЬЕ ЛЮДЕЙ

Комсомол Башкирии оказал непосредственное влияние на развитие всей нашей республики. Уже в тридцатые годы комсомольцы участвовали в строительстве важных промышленных и сельскохозяйственных объектов, а в годы Великой Отечественной войны сотни тысяч молодых людей ушли на фронт и защитили нашу Родину. Имена таких героев как Александр Матросов, Муса Гареев, Миннигали Губайдуллин, Магуба Сыртланова знают во всей стране. Советский Союз смог вырастить и воспитать поколение, которое не только выиграло войну, но и нашло в себе силы вытащить страну в тяжелое послевоенное время.

Ринат Фархтдинов

Как рассказал на круглом столе Ринат Фархтдинов, ныне ученый и педагог, а в прошлом работник Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) и секретарь обкома комсомола, молодые патриоты из Башкирии активно участвовали в восстановлении народного хозяйства. В 1946-1950 года на различные ударные стройки направилось более 13 тысяч комсомольцев и молодежи. Их самоотверженный труд рождал новых комсомольских героев. А некоторые имена, например, дояр Кильдияр Сулейманов из Хайбуллинского района или механизатор Ринат Юсупов из Чекмагушевского района получили всесоюзную славу. То есть совершенно простые люди из провинции, благодаря своему трудолюбию, становились гордостью огромной страны, и на них потом равнялись другие.

Это по-настоящему вдохновляло молодежь, а ведь комсомол и был создан как общественно-политический институт общества, главной задачей которого являлось воспитание подрастающей смены в духе верности служения Родине во имя достижения ее главной цели – счастья людей.

МОЛОДЕЖИ НУЖНА ПЕРСПЕКТИВА

После развала Советского Союза исчез и комсомол. Бывшие комсомольцы организовали другие организации, но без поддержки государства прежних возможностей влияния на молодежь уже не было. В итоге контакт был нарушен и сегодня мы имеем то, что имеем – новое поколение разобщено, в ней уже нет примеров для подражания и тех, на кого можно равняться.

Оскар Лютов

- Раньше можно было создать такую организацию, которая объединяла десятки миллионов людей. Сейчас молодежь совершенно разношерстная, с совершенно разными интересами. Мы стремимся объединить как можно больше людей, расширить свои направления работы, но достичь того, что было в Советском Союзе по объективным причинам невозможно, - посетовал руководитель «Молодой гвардии Башкортостан» Оскар Лютов.

Уильдан Саитов

- Нужно изучать свою историю, - говорит экс-министр культуры Башкирии, член Президиума Академии наук РБ Уильдан Саитов. – К сожалению, нынешняя молодежь знает ее очень плохо. Про комсомол и его деятельность никому ничего неизвестно. Это усугубляется еще и тем, что мы совершенно не знаем, какое в данный момент строим общество. Четких идеологических ориентиров за 30 лет так и не появилось.

Участники круглого стола сошлись в том, что для верного движения вперед молодежи стоит изучить опыт предыдущего поколения и переложить его на современную формацию. Не последнюю роль в этом должно играть государство. У молодых людей должна быть перспектива.

Светлана Пронина

- Во времена комсомола студенты могли себя реализовать уже с самого молодого возраста, их в этом очень поддерживали. Сегодня этого очень не хватает, - подтвердила Светлана Пронина, которая в прошлом курировала студенческие строительные отряды.

И действительно, смотришь со стороны на бывших комсомольцев: все они люди уже взрослые, добились высот в своих профессиях, но по-прежнему продолжаем дружить друг с другом и улыбаться, несмотря на сложное время. Именно в таких людях комсомол продолжает жить, и эти идеи по-прежнему помогают им вместе двигаться вперед.

Это именно то, чего не хватает нынешней молодежи – настоящей крепкой дружбы и сплоченности. Пока эти люди все еще рядом с нами, это надо впитывать и перенимать. В частности, для таких целей в Башкирии действует региональное отделение Общероссийской общественной организации «Воспитанники комсомола - Мое Отечество».

«Комсомольская правда» поздравляет всех тех, кто помнит комсомол, кто ему благодарен за те годы. Оставайтесь верными идеалам своей молодости!