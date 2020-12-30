Накануне в уфимских социальных сетях появилось шокирующее видео, на котором толпа хулиганов набросилась на мужчину и жесткого его избивает руками и ногами. Сейчас сотрудники полиции разыскивают нападавших и выясняют, из-за чего же произошла потасовка.Как видно на видеозаписи, все происходит поздно вечером во дворе жилого дома в Уфе. На безоружного мужчину набрасывается с десяток хулиганов, приехавших на двух машинах. Случайные прохожие пытаются вступиться за несчастного и отогнать драчунов, но у них ничего не выходит. Закончив расправу, хулиганы бросили истекающего кровью мужчину лежать на снегу и скрылись на машинах. Очевидцы же вызвали скорую и полицию. Мужчину с ушибами и черепно-мозговой травмой увезли в больницу.- Сообщение о нападении зарегистрировано в полиции. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Сейчас ведется розыск лиц, которые нанесли телесные повреждения мужчине. Позже ему была оказана медицинская помощь, а полиция сейчас устанавливает мотивы конфликта, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В уфимской сауне нашли мертвым отца троих детей, погибшего при странных обстоятельствахРодственники Владимира Данилова уверены, что его жестоко убили[подробности]«Я не знаю, как сказать детям»: в Уфе прямо возле магазина убили молодого отца близняшекНа мужчину напали три брата[подробности]