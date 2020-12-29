Сегодня, 29 декабря, в уфимском Конгресс-холле «Торатау» состоялась большая пресс-конференция главы Башкирии Радия Хабирова, который в прямом эфире ответил на самые актуальные вопросы журналистов и жителей республики. О чем именно говорил глава региона – читайте в материале «Комсомолки».ОБ ИТОГАХ ГОДА И НОВЫХ ПЛАНАХВ первую очередь, Радий Хабиров отметил, что несмотря на эпидемию коронавируса, уходящий 2020 год в Башкирии выдался не самым плохим. В республике было реализовано несколько важных проектов – строительство двух крупных инфекционных центров в поселке Зубово и в Стерлитамаке, приобретение статуса геопарка «Янгантау», появление особой экономической зоны «Алга».- Уныние — это смертный грех, поэтому в 2021 год мы входим с верой и надеждой. У нас позитивные планы – строить, созидать, конкурировать и двигаться вперед. И самое главное, мы верим, что, наконец, придем к завершению коронавирусной инфекции, - заявил Радий Хабиров.О ВСПЫШКЕ КОВИДА В РКБ И ПРОТЕСТАХ НА КУШТАУВспоминая о самых непростых моментах уходящего года, глава Башкирии особо отметил три ситуации – вспышку ковида в РКБ имени Куватова, протесты на Куштау и последующую передачу акций БСК в государственную собственность. При этом именно вспышка коронавируса оказалась особенно болезненной для республики, ведь весной медики совершенно не знали, как бороться с этим коварным вирусом.- История с РКБ до ноября была моим самым тяжелым воспоминанием. Мы очень плохо знали болезнь и не умели с ней бороться. Около тысячи человек тогда были закрыты в РКБ – и тяжелобольные, и выздоравливающие, и ковидники, и врачи. Это тяжело вспоминать, - признался Радий Хабиров.Говоря о ситуации, возникшей на Куштау, когда жители Башкирии вышли на защиту шиханов, не желая их отдавать в разработку БСК, Радий Хабиров также отметил, что в тот момент для него самой важной задачей было объединить население, не допустить его раскола. Что касается передачи акций БСК в государственную собственность – то это рабочая ситуация, которая сейчас эффективно решается.- Многие общественные деятели владели информацией о несправедливой приватизации компании, и вот и эта проблема на стадии завершения, - подчеркнул Хабиров.О БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ И НЕОБХОДИМОСТИ ВАКЦИНАЦИИПодробно глава региона остановился и на главной теме 2020 года – борьбе с коронавирусом и вакцинации. По мнению Радия Хабирова, коронавирус опасен тем, что многие переносят болезнь бессимптомно, а потому даже и не подозревают о болезни.- Огромное количество людей переболело очень легко. Вот парадокс - у моего маленького сына тоже есть антитела, поэтому я уверен, что во многих семьях такая ситуация существует, - заявил Хабиров.По словам главы региона, главными методами борьбы с пандемией в 2021 году станут именно коллективный иммунитет, а также вакцинация. Радий Хабиров признался, что решился на вакцинацию одним из первых, когда вакцина «Спутник» еще только проходила клинические испытания.- Вакцина – это спасение. Я отношусь серьезно к своей работе, поэтому очень боялся, что если заболею, то управление над республикой в некотором смысле будет потеряно. Именно поэтому я написал заявление в качестве добровольца и вакцинировался, - поделился Хабиров, призвав остальных жителей республики последовать его примеру.О ТРАНСПОРТНОЙ РЕФОРМЕ И СУДЬБЕ «ПАЗИКОВ» В УФЕТакже на пресс-конференции в беседе с журналистами Радий Хабиров признался, что транспортная реформа больно ударила по его самолюбию, поскольку он планировал провести ее в максимально сжатые сроки, но история затянулась.- В какой-то момент я подумал – зря я начал эту историю. Ну летали бы по Уфе эти ПАЗики, раз людям нравится – пусть так и будет. Но теперь я уверен, что мы идем правильным путем. Коллеги из дорожно-транспортной отрасли обещают, что к 2021 году мы там наведем порядок, – пообещал Радий Хабиров, уточнив, что безопасность пассажиров всегда остается на первом месте.О ТОМ, КОГДА В ОТДАЛЕННЫХ СЕЛАХ БАШКИРИИ ПОЯВИТСЯ СТАБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТНе мог глава республики и обойти стороной вопрос, волнующих многих жителей Башкирии – особенно отдаленных районов, где отсутствует стабильный интернет. Радий Хабиров признал, что во время дистанционного обучения некоторые школьники не имели возможность выходить в интернет, поэтому власти региона сразу же начали вести переговоры с «Ростелекомом». Сейчас проблема постепенно решается, и уже в 2021 году все крупные города и села будут покрыты сетью.О СУДЬБЕ СТАРИННЫХ ЗДАНИЙ В УФЕГоворя о судьбе старинных зданий и памятников архитектуры в Уфе, Радий Хабиров подчеркнул, что этот вопрос также находится на контроле.— Точно могу сказать, что здания на улице Октябрьской революции будут сохранены, там же планируется и создание пешеходной улицы. Я понимаю вашу боль, но пока решать эти проблемы из бюджета невозможно, - подчеркнул Хабиров.А вот на вопрос, когда же, наконец, будет достроена мечеть «Аль-Рахим», глава региона подчеркнул, что пока возможности бюджета не позволяют закончить стройку. Сейчас гораздо важнее строительство социальных объектов.- Когда-нибудь, конечно, мечеть будет достроена. Но когда именно — не стану вам врать, —уточнил Радий Хабиров.Об ОБЩЕНИИ С ПРЕДШЕСТВЕННИКАМИ И ГРЯДУЩИХ ВЫБОРАХ В 2024 ГОДУКорреспондент «КП-Уфа» Павел Крайнов поинтересовался у Радия Хабирова – общается ли он со своими предшественниками, спрашивает ли у них совета. Политик признался, что особенно тепло он общается с Муртазой Рахимовым.– Ни для кого не секрет мое отношение к Муртазе Губайдулловичу. Оно у меня в сердце, в душе, в голове. Если у нас есть старший учитель, товарищ, если даже где-то было непонимание, мы храним это отношение до конца. <…> У нас добрые отношения. Где-то он мне подсказывает, где-то просит обратить внимание на ту или иную ситуацию, - подчеркнул Радий Хабиров. - С Рустэмом Хамитовым мы реже общаемся, хотя, безусловно, с уважением друг к другу относимся.Также журналисты поинтересовались у Радия Хабирова – собирается ли он принимать участие в выборах главы Башкирии в 2024 году. Политик честно признался, что пока у него не было времени над этим думать. Гораздо важнее решать текущие задачи.- У меня впереди еще много времени, ведь я, по большому счету, только начал работать. И если я буду понимать, что я эффективен, полезен, конкурентен – то конечно, - заявил Радий Хабиров.