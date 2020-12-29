Вечером 29 декабря 2020 года Радий Хабиров в прямом эфире ответит на вопросы жителей Башкирии и журналистов.На необычный для себя формат общения с гражданами Радий Хабиров решился в первый раз. Его предшественник Рустэм Хамитов проводил похожее мероприятие весной 2018 года, за полгода до появления в Башкирии Хабирова и его команды.Как и в прошлый раз, глава республики будет отвечать как на заранее подготовленные вопросы (взяты из комментариев в соцсетях – Ред.), так и на заданные в режиме реального времени журналистами. Как стало известно «КП-Уфа», проходить пресс-конференция будет не меньше двух часов, а начнется она в 19.00 по уфимскому времени.Транслировать встречу с главой республики будет каналы БСТ, «Башкортостан 24», «Россия 24», UTV и «Вся Уфа». Помимо этого, посмотреть прямую линию с главой можно и социальных сетях.Редакцию «КП-Уфа» на пресс-конференции главы республики представит корреспондент Павел Крайнов. Остальная часть наших журналистов будет оперативно выпускать статьи и заметки на сайт. Следите за обновлениями!