Год 2020-й, пожалуй, надолго запомнится жителям Башкирии - громких событий, о которых будут еще долго вспоминать, было предостаточно. Вся республика с замиранием сердца наблюдала за вспышкой коронавируса в РКБ имени Куватова в Уфе, сопереживала защитникам шихана Куштау и скорбела по безвременной кончине мэра Уфы Ульфата Мустафина. В преддверии Нового, 2021 года, «Комсомолка» вспоминает, чем жителям региона запомнился год уходящий.КОРОНАВИРУС ЗДЕСЬВ первые месяцы 2020 года жители Башкирии знали о новой коронавирусной инфекции лишь по сводкам из международных новостей. Все изменилось в конце марта, когда власти региона признали: ковид проник на территорию республики.Постепенно, из-за распространения коронавируса, росла нагрузка на больницы. По нашей версии, одним из самых запоминающихся событий уходящего 2020 года, стала вспышка COVID-19 в РКБ имени Куватова в Уфе. О реальных масштабах этого явления до сих пор не все известно – правоохранительные органы сначала начали проверку, а затем свернули ее.Первые сообщения о массовом заражении пациентов и случаях заболевания среди врачей появились 6 апреля. Больницу полностью закрыли на двухнедельный карантин, а следователи и прокуроры начали проверку. Взаперти оказались тысячи человек.Чтобы поддержать запертых в клинике пациентов, волонтеры собирали им предметы первой необходимости, а владельцы некоторых кафе и ресторанов привозили горячие обеды абсолютно бесплатно.Вскоре после снятия карантина с больницы стало известно, что главного врача РКБ имени Куватова Эльзу Сыртланову уволили, но никакого уголовного преследования не последовало. Саму больницу за вспышку коронавируса оштрафовали на 100 тысяч рублей.БИТВА ЗА КУШТАУЛетом в Башкирии развернулись события, которые вновь заставили обратить внимание на нашу республику едва ли не всего мирового сообщества. В середине августа 2020 года под Стерлитамаком вспыхнул конфликт между промышленниками, желающими разработать на сырье древний шихан Куштау, и защитниками природы.В конце 2019 года власти Башкирии заявили, что для решения сырьевой проблемы Башкирской содовой компании шихан будет разработан на известняк.Ситуация обострилась в августе 2020 года, когда рабочие БСК прибыли к подножию Куштау и стали рубить там лес. Но к шихану стали съезжаться экоактивисты со всей Башкирии и разбили у него палаточный лагерь. Они требовали остановить промышленную разработку горы. Уникальный памятник природы, с краснокнижными растениями и насекомыми, по мнению активистов, должен был жить.Ожидаемо, это противостояние переросло в «горячее» - лагерь защитников шихана разгромили «неизвестные», а затем туда прибыли сотрудники ОМОНа. Защитники горы перегруппировались, их ряды пополнили новые добровольцы и вместе они не позволили пройти дальше ни технике, ни рабочим. В итоге, «тушить» конфликт на гору приехал глава Башкирии и попросил разъехаться обе стороны. Спустя некоторое время экоактивисты добились того, за что сражались – шихан Куштау получил статус памятника природы, а его разработку запретили.«СОДОВАЯ» ЭПОПЕЯЭти события не только всколыхнули всю республику, но и громким эхом прокатились по всей стране. После «битвы за Куштау» Радий Хабиров заявил, что башкирские чиновники планируют проверить историю с приватизацией «Соды». Дело приняло неожиданный поворот: в конце августа президент страны попросил прокуратуру проверить законность сделок, в результате которых большинство акций БСК оказались под контролем частных акционеров. Ведь ранее ими владела республика.Вскоре Генпрокуратура обратилась в суд с требованием передать все акции БСК под контроль федеральных властей. А 4 декабря с этим требованием согласился Арбитражный суд Башкирии. Начался процесс «деприватизации» компании, который пока не завершился.ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫВ этом году, 12 октября, республика отмечала 30-летие принятия Декларации о суверенитете Башкирии. В честь этого события в парке «Ватан» дали праздничный концерт, на которой пришли десятки тысяч человек. Почти никто из посетителей не соблюдал социальную дистанцию и не носил защитные маски. Торжества в условиях пандемии называли не иначе как «Пир во время чумы».На следующий день глава Башкирии Радий Хабиров ответил на шквал критики в свой адрес.- Я считаю, что праздник Дня Республики - это как Парад победы. Его надо проводить. Но среди толпы мало у кого были маски, поэтому давайте посмотрим, как обезопасить людей, - заявил тогда Хабиров. И запретил своим указом все массовые мероприятия в регионе.После этого события в Башкирии наметился существенный рост заболевших ковидом, но медики опровергли связи между проведением массовых гуляний и всплеском заболеваемости.МИНИСТР ПО ДЕЛАМ УФЫ29 октября 2020 года всю страну потрясла новость о скоропостижной кончине мэра Уфы Ульфата Мустафина. Незадолго до смерти, он стал членом регионального правительства – «министром по делам Уфы». Стоит отметить, что Мустафин стал пока единственным мэром города миллионника в России, жизнь которого унесла пандемия коронавируса.Неожиданная для всех кончина уфимского градоначальника буквально застала власти республики врасплох. Долгое время уфимский Белый дом не мог определиться с заменой. Лишь в конце декабря на пост пока врио сити-менеджера был утвержден бизнесмен из Ишимбая Сергей Греков.О новом «министре по делам Уфы» известно не много – до прихода на госслужбу он был человеком закрытым. Известно лишь, что Сергей Греков отец семерых детей и «человек с безупречной деловой репутацией». Так о нем отзываются сам глава Башкирии Радий Хабиров и его соратники.ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОСВ сентябре 2020 года в Уфе разгорелся еще один скандал с протестами местных жителей и вмешательством властей Башкирии. Все началось с того, что во дворе дома №5 по улице Шота Руставели началось строительство многоэтажки. Прямо в пяти метрах от стоящего рядом старого дома. Местные жители почти целый год добивались остановки строительства, ведь новая высотка несла угрозу их жилью, а стройплощадка под окнами превратила их жизнь в настоящий ад.16 сентября во двор к протестующим прибыл Радий Хабиров и постановил: стройку прекратить. Вскоре у застройщика отозвали разрешение на строительство, а чтобы другим неповадно было, власти придумали новый орган – Градостроительный совет. На заседании этой неофициальной структуры под председательством главы региона теперь будут решать вопросы строительства практических всех новых объектов.Эта история произошла аккурат в тоже время, что и обсуждение нового регионального закона – «О распределении земель, собственность на которые не разграничена». В конце октября Курултай принял его простым большинством голосов, с 1 января он вступит в силу.Суть нового закона заключается в том, что не оформленные в собственность муниципалитета или республики участки теперь будет сдавать в аренду или продавать на аукционах не районные администрации, как раньше, а региональное министерство земельных и имущественных отношений. Теперь каждый застройщик должен будет согласовывать покупку участка не в мэрии, а напрямую в уфимском Белом доме.ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРВОЙ ЛЕДИВ завершении, хотелось бы включить в список самых ярких событий уходящего года весть о беременности первой леди Башкирии Каринэ Хабировой. Этот пункт мы решили включить в повестку, поскольку положение супруги главы республики вызвало большой интерес наших читателей, а значит, обойти эту тему мы не могли.Сама Каринэ Хабирова пока никак не подтвердила свою беременность, но на последних фото в своих соцсетях она предстала перед подписчиками с округлым животиком. А еще раньше многие республиканские СМИ писали, что первая леди ждет третьего ребенка.