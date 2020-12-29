В преддверии Нового года участники волонтерского движения «Добрые сердца» в очередной, девятый раз, провели благотворительную акцию «Подарок Деда Мороза», организованную сотрудниками ПАО АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть»). Башкирские нефтяники посетили 25 детских домов и приютов по всей республике, а также в Ненецком автономном округе и Тюменской области. Волонтеры передали ребятам подарки, которые они просили у сказочного волшебника, а также приобрели для подшефных учреждений спортивный инвентарь, бытовую технику и реабилитационное оборудование.В минувший понедельник, 28 декабря, сотрудники «Башнефти» устроили праздник для воспитанников уфимского семейного центра «Вместе». Из-за пандемии коронавируса в этом году было решено отказаться от традиционного утренника в актовом зале, а вручение подарков детям прошло в дистанционно формате. Но даже эти вынужденные ограничения не испортили ребятишкам новогоднее настроение. О том, как прошла акция «Подарок Деда Мороза» в Уфе, расскажет «Комсомолка».ПИСЬМО ДОБРОМУ ВОЛШЕБНИКУВот уже в который раз в социальный приют для детей и подростков в уфимском микрорайоне Док перед Новым годом приезжают добрые волшебники из ПАО АНК «Башнефть». Исполнять желания ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стало новогодней традицией для башкирских нефтяников. Перед началом веселого праздника с хороводом на свежем воздухе, мы поговорили с замдиректора семейного центра «Вместе» Еленой Чиглинцевой.- На протяжении нескольких лет волонтеры и руководители «Башнефти» и «Уфаоргсинтеза» дарят деткам персональные подарки. В этом году, например, ребята писали письма Деду Морозу, и наши добрые волшебники исполнят их желания, - говорит Елена Чиглинцева.По словам замдиректора, в этом году акция особенная. В первую очередь, из-за ограничений по коронавирусу. Поэтому было принято решение провести праздник во дворе. Благо, с погодой в этот день повезло – бушевавшая накануне буря улеглась, и на улице стало заметно теплее.- Наш семейный центр – учреждение временного пребывания, рассчитанный на 67 койко-мест. Сейчас у нас находятся 66 деток в возрасте от трех до 18 лет. Ребята располагаются здесь временно, пока не решится их дальнейшая судьба. И наша первоочередная задача – возврат деток в кровную семью к родным и близким. Для таких деток, оказавшихся в трудной ситуации, особенно важно внимание. Особенно в канун такого светлого праздника как Новый год. Мы признательны нашим благотворителям, нашим друзьям из компании «Башнефть» за оказанную помощь. И не только в преддверии новогодних праздников, но и в течение всего года, - подчеркнула в беседе с «Комсомолкой» замдиректора семейного центра «Вместе».ДЕТЯМ ОТ «ДОБРЫХ СЕРДЕЦ»В назначенный час во двор социального приюта высыпали воспитанники и закружились в веселом хороводе. Вопреки жизненным трудностям и неурядицам, дети искренне улыбались и радовались празднику. Волонтеры корпоративного движения «Башнефти» «Добрые сердца» вручили ребятам именные подарки, которые они просили у Деда Мороза. Это и игрушки, и развивающие игры и одежда для тех, кто помладше, и современные гаджеты для тех, кто постарше.В сборе средств для благотворительной акции приняли участие около 12 тысяч сотрудников ПАО АНК «Башнефть». Своими впечатлениями о прошедшем празднике с нами поделилась куратор волонтерского движения «Добрые сердца» Екатерина.- Данная акция проводится уже девятый год подряд и организовывается АНК «Башнефть». Мы, завод «Уфаоргсинтез», шефствуем над семейным центром «Вместе» и силами дружных заводчан стараемся реализовать мечты детишек. Естественно, при поддержке руководства, Дудникова Юрия Владимировича и Каширина Николая Павловича. Подарки мы готовим всем коллективом. Надеемся, ребятам все понравится. Из-за пандемии коронавируса мы не можем контактировать с детьми, поэтому приходится вручать подарки и общаться дистанционно. В прошлые годы мы организовывали утренники, то есть были и Дед Мороз и Снегурочка, и представление в актовом зале. Сейчас ситуация изменилась, но это нам ничуть не мешает получить удовольствие от того, что мы доставляем радость детишкам. Ну и у ребят тоже счастье и искра в глазах, - говорит Екатерина.После вручения подарков от волонтеров, ребята на перегонки побежали в здание приюта, радуясь новогоднему чуду от «Добрых сердец».