Эпидемия коронавируса внесла коррективы даже в празднование Нового года. По решению властей Башкирии отменены массовые новогодние утренники и республиканские елки, на детских утренниках в детсадах и школах нельзя водить хороводы и присутствовать родителям. Впрочем, унывать не стоит, а празднику – быть! Во-первых, никуда не делись зеленые красавицы и ледовые городки на главных площадях города, во многих дворах залиты катки, а еще «Комсомолка» подготовила праздничную афишу для тех, кто очень хочет подарить ребенку праздник и новогоднее настроение. Спешите купить билеты заранее – ведь из-за коронавируса заполняемость зрительных залов снижена до 30 процентов!ОТПРАВЛЯЕМСЯ НА НОВОГОДНИЙ УТРЕННИКВсе дети любят утренники - зажигание огней на елке и поздравление от Деда Мороза и традиционный подарок. Куда в 2020-2021 в Уфе можно отправиться на новогоднее представление?Новогодняя сказка «Секрет волшебной камеры» в ГКЗ «Башкортостан» (0+)Где: ул. Ленина, 50,Когда: с 19 декабря по 7 января. Начало: в 11.00, в 13.00,Цена: 350 рублей.Маленьким зрителям и их родителям предложат на время стать режиссерами и собственными глазами увидеть, как снимаются настоящие голливудские блокбастеры. Новогодняя сказка порадует не только увлекательным сюжетом, но и 3D-шоу и масштабными декорациями, яркими костюмами и задорными танцами от лучших танцевальных коллективов Уфы.Новогодний спектакль «Иван-дурак» в «Арт-квадрате» (5+)Где: ул. Чернышевского, 88,Когда: 24-25 декабря в 18:00, 26,27,29,30 декабря в 12:00 и в 16:00,Цена: 400 рублей.Веселые клоуны «театра в гриме» De Bufo приглашают детей и их родителей отправиться в увлекательное путешествие по сюжетам народных сказок – познакомиться поближе с Бабой Ягой, Змеем Горынычем и красавицей-царевной. При этом скучать точно не придется: все сказки рассказываются совершенно по-новому и превращаются в остроумную и непредсказуемую историю. Также на празднике детей ожидает новогодний мастер-класс и небольшие сувениры от театра De Bufo.«Главный новогодний утренник Уфы» в Башгосфилармонии (0+)Где: ул. Гоголя, 58,Когда: с 20 по 30 декабря (начало: 11.00, 14.00, 17.00 по выходным и в 19.00 по будням), со 2 по 8 января (начало в 12.00, 14.00, 16.00).Цена: 250 рублейУже много лет главная филармония республики не перестаёт удивлять и радовать больших и маленьких зрителей интересными ёлочными представлениями. В этом году гостей филармонии приглашают погрузиться в атмосферу мюзикла «Аленький цветочек» по мотивам знаменитой сказке Сергея Аксакова, вживую встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, повеселиться на танцевальном флешмобе и детской дискотеке, принять участие в новогодней фотосессии. Всех маленьких гостей ожидают призы и подарки – сладости и игрушки.ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ЗООПАРКЗоопарк «Лесное посольство» (0+)Где: Менделеева, 205А,Когда: 31 декабря сокращенный день, зоопарк будет работать до 14:00. 1 января выходной. Со 2 января зоопарк работает в обычном режиме: ежедневно с 10:00 до 20:30.Цена: 250 рублей (дети до 10 лет бесплатно, есть акции и бонусы для именинников, инвалидов и многодетных семей).Если вам хочется провести спокойный вечер вместе со своей семьей, можно отправиться посмотреть и покормить животных в зоопарк «Лесное посольство», где живут самые разнообразные животные, включая экзотических: синеязыкий сцинк, трехметровый питон Афина, австралийский кенгуру Валлаби, павлин Паша, американская мини-лошадка Мирабелла, карликовая свинка Пенелопа, черная лиса Лиза, ушастая сова Фуфа, кролик-великан Шалун, игуана Янчик и многие другие! За животными можно наблюдать, ухаживать, гладить и кормить. Корм приобретается непосредственно у сотрудников зоопарка.Контактный зоопарк «Обнимашки» (0+)Где: ТКЦ «Ультра», Бакалинская, 27, ТДК «Гостиный двор» (со стороны ул. Коммунистической),Когда: ежедневно, с 10.00 до 22.00,Цена: от 200 рублей (есть скидки именинникам, многодетным семьям, для людей с ОВЗ и больших компаний).Что может «мимимишней», чем потискать енота, погладить лису, покормить дикобраза или барсука, сделать фото на память с гигантской черепахой, барсуком или любопытным сурикатом? Для этого можно отправиться в контактный зоопарк «Обнимашки», чтобы зарядиться добрыми эмоциями на ближайший год. Ведь давно доказано, лучшее лекарство от всех невзгод – крепкие объятия!ОТПРАВЛЯЕМСЯ НА КАТОКОтличный вариант провести семейный вечер с пользой – отправиться на ледовый каток, тем более что в Уфе их очень много. Самые популярные у горожан – перед «Гостиным двором», в парке Якутова, на площади возле Башкирского аграрного университета и в парке Гафури. Можно прийти со своими коньками, а можно и взять напрокат. Более подробный список, где уфимцам можно прокатиться с ветерком, «КП-Уфа» ранее уже публиковала на сайте.ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ПЛАНЕТАРИЙ«Хрумка и волшебная ракета» (5+)Где: проспект Октября, 79/2,Когда: 30 декабря, 3, 4, 5 января,Сколько: от 200 рублей (для классов, пенсионеров есть скидки, инвалиды и участники ВОВ – бесплатно).Еще один отличный вариант порадовать ребенка на длинных выходных – отправиться с ним в уфимский планетарий, чтобы полюбоваться таинственными далекими звездами, тем более что для самых маленьких есть сразу несколько интересных новогодних программ.Например, полнокупольная программа «Хрумка и волшебная ракета» — это настоящая сказка про двух друзей Хрумку и Куню, которые стали учениками астрономической школы, смотрят в телескоп, изучают различные астрономические явления и мечтают полететь в космос. Настоящее новогоднее настроение и захватывающие впечатления гарантированы.НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕИгровое онлайн-шоу «Пять чудес Деда Мороза» (0+)Где: у вас дома на экранах гаджетов,Когда: с 26 декабря по 7 января (начало в 12.00, 15.00, 18.00),Цена: от 590 рублей.Даже если вышло так, что вы слегка приболели или стараетесь держаться подальше от любых скоплений людей, это не повод лишать ребенка радости. Отправляйтесь с ним на виртуальную елку! Для того, чтобы попасть на интерактивное шоу в формате онлайн «Пять чудес Деда Мороза», не нужно выходить из дома. Достаточно купить билет и загрузить в программу несколько фото ребенка, его письмо Деду Морозу, а также коротко ответить на вопросы в анкете. В итоге сюжет программы будет расписан именно для вашего малыша: то есть ребенок видит сам себя на экране, преодолевает испытания вместе со сказочными героями и даже влияет на ход событий, побеждая в мини-играх. Дед Мороз и Снегурочка обращаются к ребенку по имени, а также дают ему добрые советы и подсказки – так что малыш точно поверит в чудеса.