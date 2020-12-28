2020 год запомнился жителям Башкирии не только эпидемией коронавируса. Уходящий год отметился и смертельными пожарами, и авариями, где гибли целые семьи, и громкими убийствами. «Комсомолка» вспомнила 5 самых резонансных происшествий, которые заставили содрогнуться республику.СПУСТЯ 7 МЕСЯЦЕВ В РЕКЕ НАШЛИ ТЕЛА БРАТЬЕВ МАЗОВЫХЭта жуткая история началась еще в конце 2019 года, когда, поссорившись с женой из-за предстоящего развода 37-летний уфимец Артем Мазов собрал на прогулку двух сыновей 5 и 8 лет, сел в свой автомобиль и уехал. Позже камеры видеонаблюдения зафиксируют, как мужчина покупал в магазине моток веревки, а вскоре и его машину найдут брошенной неподалеку от санатория «Речные зори» в Инорсе, а на берегу – сдутый надувной матрас, принадлежащий семейству…Тогда следователи сразу возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних», водолазы неоднократно прочесывали дно рек Белой и Уфимки на десятки километров. В поисках даже участвовали криминалисты из Москвы, а за любую информацию местонахождении детей и мужчины правоохранители объявили награду в 500 тысяч рублей.Семь долгих месяцев шли поиски: жители республики молились, чтобы дети нашлись живыми. Чтобы отец просто увез мальчиков подальше и скрывался, чтобы проучить жену, но чуда не произошло. 20 июня рыбаки обнаружили в реке тело старшего восьмилетнего мальчика неподалеку от того места, где их видели в последний раз. Через пару часов еще один рыбак наткнулся на тело младшего Мазова – его отнесло течением на 50 километров и прибило неподалеку от острова Козарез в Демском районе Уфы. Тела за 7 месяцев в воде почти полностью разложились, так что опознать детей удалось только по одежде.Мальчиков похоронили в родной деревне матери Эльмиры Мазовой, что касается самого Артема Мазова – его так до сих пор не нашли. До сих пор неясно, утонул ли мужчина или остался жив и скрывается от правосудия.ГРАБИТЕЛИ ЖЕСТОКО РАСПРАВИЛИСЬ СО СТОЛЕТНИМ ВЕТЕРАНОМ9 июля в селе Леуза Кигинского района прогремела новость о жестоком убийстве столетнего ветерана ВОВ Ивана Несмеянова. Первыми забеспокоились соседи, которые и обнаружили тело ветерана в его собственном доме. Перед смертью мужчину жестоко пытали – связали по рукам и ногам, били, а забрав миллион рублей, добили ударом лома по голове.По факту убийства следователи немедленно возбудили уголовное дело, а сотрудники уголовного розыска и криминалисты перевернули всю округу в поисках хоть каких-то зацепок. Сельчане были уверены, что убийцы - точно приезжие. Иван Несмеянов в Кигинском районе был настоящей легендой, участником знаменитой Манчжурской операции во времена ВОВ – его все чтили и уважали, и никто бы не посмел обидеть ветерана. Но уже 2 сентября следователи сообщили, что извергов удалось задержать. Один из них был как раз односельчанином и соседом убитого ветерана и ранее работал в структуре ФСИН, а второй его приятель приехал «на дело» из Челябинской области. На допросе мужчины признались, что не хотели убивать Несмеянова, а всего лишь забрать у него деньги, но пенсионер проснулся, поэтому пришлось с ним расправиться. Сейчас обвиняемые до сих пор находятся в следственном изоляторе, где ожидают суда.В СТРАШНОЙ АВАРИИ ПОГИБЛА СЕМЬЯ С ДВУМЯ МАЛЕНЬКИМИ ДЕТЬМИ19 сентября поздно вечером в Дюртюлинском районе Башкирии случилась авария, в один момент унесшая жизнь целой семьи. Там иномарка «Фольксваген Поло» потеряла управление на крутой скользкой дороге и влетела во встречный грузовик «Ман», после чего искореженную «легковушку» выбросило в кювет.В салоне иномарки находились молодые супруги из Белорецка, а также их маленькие дети трех и пяти лет. Все они получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте до приезда медиков. Позже родные расскажут, что семья возвращалась домой из уфимского аэропорта, куда ездили забирать главу семейства. Мужчина работал в Москве и как раз прилетел в отпуск, чтобы повидать детей, которые по нему очень скучали. К сожалению, до дома они так и не доехали всего каких-то несколько километров.В ПОЖАРЕ ПОГИБЛИ 11 ПОСТОЯЛЬЦЕВ ДОМА ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХВ ночь на 15 декабря в селе Ишбулдино Абзелиловского района случился пожар в доме для престарелых. Огонь мгновенно охватил старый деревянный дом с мансардой. Первой пожар заметила сиделка, которая через окно, рискуя жизнью, вытащила трех пожилых постояльцев. Еще 11 человек – 7 мужчин и 4 женщины – спасти не удалось. Их тела обнаружили спасатели, проливая обугленные завалы.На место происшествия выехали не только местные чиновники и глава регионального МЧС, но и лично глава Башкирии Радий Хабиров. Тут и выяснилось, что у 43-летней владелицы пансионата не было никаких лицензий и разрешений на круглосуточное размещение постояльцев, большинство из которых были неходячие инвалиды. Более того, в доме отсутствовали центральный водопровод и системы противопожарной безопасности и тушения огня, а только лишь два дымоулавливающих извещателя, которые ничем не помогли.В отношении горе-бизнес-леди следователи возбудили сразу три уголовных дела: «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», «оказание некачественных услуг, приведшее по неосторожности к смерти двух и более лиц» и «халатность». Женщину отправили на 2 месяца в СИЗО, пока следователи и дознаватели МЧС выясняют все причины и обстоятельства пожара. Официальная причина возгорания не озвучивалась до сих пор. В свою очередь, власти Башкирии выделили около 1 млн рублей на помощь родственникам постояльцев – по 100 тысяч рублей получили родные погибших на похороны, еще по 10 тысяч – пожилые постояльцы, которым удалось спастись из огня.УФИМЕЦ РАСПРАВИЛСЯ С ДВУМЯ ДЕТЬМИ И ПОКОНЧИЛ С СОБОЙ ИЗ-ЗА ИЗМЕНЫ ЖЕНЫНе успела республика оправиться от новости о гибели братьев Мазовых, как перед самым Новым годом стало известно о новой трагедии. Все началось с того, что в минувшую субботу, 26 декабря, в полицию обратилась заплаканная 31-летняя уфимка и сообщила, что ее муж после семейной ссоры собрал двух маленьких детей, написал прощальную записку и уехал в неизвестном направлении на своей машине, пока жена была в ванной. Галия призналась, что накануне отмечала корпоратив на работе, где изменила супругу со своим коллегой. Вернувшись утром домой, молодая женщина чистосердечно призналась во всем мужу, после чего тот отправился якобы на прогулку с детьми, а сам поехал с ними на машине в Давлекановский район, где он родился и вырос.Тревоги женщины оказались не напрасными: уже поздно вечером местные жители вышли на поиски и на берегу реки Уршак обнаружили автомобиль. Внутри находились тела 37-летнего мужчины, его шестилетнего сына и годовалой дочери – все они, по предварительной информации, насмерть отравились угарным газом.Позже выяснились жестокие подробности этой душераздирающей истории: как оказалось, незадолго до собственной гибели мужчина позвонил сначала жене и сообщил, что их сын уже умер, а через пару минут умрет и дочь. Своему родному брату уфимец также отправил голосовое сообщение, где рассказал, что его жена ему изменила, поэтому он уходит и забирает детей с собой. После этого Фазыл перестал выходить на связь, а уже через несколько часов его и малышей нашли мертвыми.Сейчас следователи в рамках возбужденного уголовного дела выясняют все обстоятельства случившегося. К расследованию подключилась и прокуратура, которая выясняет, в каких условиях жила семья, и были ли ранее у супругов проблемы и разногласия.