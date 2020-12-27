27 декабря следственный комитет Башкирии рассказал о результатах экспертизы дела, которое прогремело за сутки на всю страну – 37-летний уфимец убил своих детей из-за измены жены. Правоохранители назвали точную причину смерти и восстановили картину произошедшего.Подтвердилось, что 26 декабря супруги поругались, и глава семейства Фазыл увез детей 6 лет и 1 года на собственном автомобиле в Давлекановский район, где сначала расправился с ними, а потом покончил с собой.Следователи осмотрели его телефон – в нем они нашли видео и аудио, которые он записал за несколько минут до своей смерти. В них Фазыл объяснил, зачем пошел на такой шаг.- По изъятым записям планируется проведение судебной фоноскопической экспертизы с целью идентификации голоса подозреваемого. В настоящее время собран характеризующий материал на подозреваемого для назначения посмертной психолого-психиатрической судебной экспертизы, назначены автотехническая и биологическая экспертиза методом исследования ДНК по изъятым в ходе осмотра места происшествия предметам, - сообщили в следкоме.Напомним, что 26 декабря в полицию обратилась женщина с заявлением о том, что ее супруг увез детей, неизвестно куда, после того, как она вернулась с корпоратива и призналась ему в измене. Сразу же после исчезновения мужчины правоохранители возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. К сожалению, найти живыми никого не удалось – их тела были найдены в ВАЗ-2115 на берегу реки Уршак в Давлекановском районе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Сын мертв, сейчас и дочь умрет. Прощай»: отец-убийца из Уфы оставил изменившей ему жене жуткое посланиеТела мужчины и двух малышей обнаружили в автомобиле в 200 км от дома [подробности]«Их нашли в поле»: в Башкирии мужчина, узнав об измене жены, убил своих малолетних детей и покончил с собойТела малышей и отца нашли в автомобиле в Давлекановском районе [подробности]