Сегодня жителям Башкирии лучше оставаться дома – республику накрыло мощным снегопадом. На трассах – массовые аварии, в городе – сугробы, запрет на движения грузовых автомобилей. Коммунальщики работают в усиленном режиме, но снег не думает останавливаться.ТРАССЫ ПЕРЕКРЫТЫВ данный момент закрыто движение на границе с республикой Татарстан с 19.00 26 декабря для автобусов и большегрузов. Ограничение будет снято по наступлению благоприятных погодных условий, сообщил Динар Гильмутдинов.В МЧС по Башкирии сообщили, что автобусам и большегрузам нельзя выезжать на трассу Уфа-Оренбург с 17:00 часов 27 декабря. Ограничения также снимут только после того, как успокоится погода. Предварительно дорогу для них открыть планируется в 22 часа по местному времени, но все может измениться в любой момент.В Уфу тем временем не впускают грузовики – заезд закрыт по следующим направлениям: Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино, Бирский тракт и Уфа-Затон-КПМ. В город можно попасть только после 23 часов.93 ЕДИНИЦЫ ТЕХНИКИ БОРЮТСЯ С НЕПОГОДОЙКак пояснили в экстренном ведомстве, с непогодой на трассах республики борются 93 единицы техники. Работают коммунальщики в усиленном режиме и в Уфе – дороги чистят 273 единицы техники, 251 дорожный рабочий. Коммунальщики помимо чистки улиц занимаются очищением тротуаров и остановок от снега, обрабатывают проезжие части противогололедными материалами.МАССОВЫЕ АВАРИИСегодня – настоящий день жестянщика. По Уфе и на трассе фиксируются механические аварии, а в Аургазинском районе и вовсе столкнулись сразу восемь автомобилей – грузовик и легковушки.Как сообщили в ГИБДД по РБ, 35-летний житель Мелеузовского района за рулем ВАЗ-2112 въехал в попутный грузовик «Renault Magnym», которым управлял 41-летний мужчина.Далее фура врезалась в отбойник, а потом по цепочке в «Hyundai Solaris», «Toyota Lаnd Cruiser», «Skoda Rapid», «Toyota Camry», которые тоже ехали в попутном направлении.К сожалению, в массовой аварии пострадали два человека, их сейчас осматривают медики. В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники полиции и другие службы. Движение организовано только по одной полосе.ЧТО С ПОГОДОЙ?Не стоит пугаться – такая погода в Башкирии не задержится. Снег прекратится уже в ночь на 28 декабря, остальные дни обещают быть теплыми (-4, -8 градусов) и без осадков.Правда, 1 января будет довольно морозным – утром ожидается -25 градусов, а днем -20.