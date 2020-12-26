В этом году я как корреспондент уже примеряла на себя профессии врача ковид-госпиталя, полицейского, фельдшера скорой помощи, а на днях мне удалось еще и попробовать себя в роли спасателя. В канун Дня спасателя для журналистов организовали соревнования – мы прошли полосу препятствий под контролем сотрудников экстренной службы.Спасение пострадавших из гаража, эвакуации, спуск на веревке с 8 этажа – эти соревнования в очередной раз дали понять, что работа спасателем такая опасная и такая нужная.С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬКогда пресс-секретарь Управления гражданской защиты Уфы Яна Калинина предложила мне поучаствовать в соревнованиях, я не раздумывая согласилась.- Ура! Сейчас вышлю программу, - сказала Яна и направила мне письмо.Открыв его, я была в шоке! Что? Спуск на веревке с 8 этажа? Тяжелые костюмы? Мда, надо было сначала спросить, что там будет, а потом соглашаться. Но назад дороги не было, и уже в четверг утром я стояла в полной боевой готовности во дворе у здания УГЗ.В 10 утра нас уже ждали здесь спасатели – выдали каждому костюмы, каски, фонари и рации, а потом провели инструктаж - рассказали, что можно делать, а что нет.- Мы всегда будем рядом, будем контролировать ваши действия, поможем, если что не так, - уверили спасатели и сразу стало легче.«КАКОВО ЭТО ПОЛЗТИ С НАСТОЯЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ?»Наши соревнования состояли из четырех этапов. Первая легенда – в гараже произошел взрыв газовоздушной смеси, под завалами остались три человека, которых нужно отыскать и спасти – вывести из помещения. Казалось бы, что здесь сложного, но попасть к несчастным было не просто. Пробираться пришлось через лабиринт, а еще и путь преградило факельное горение трубы!Но наш капитан легко устранил препятствие, и мы побежали к пострадавшим через лабиринт, который был завален мусором и колесами. В конце лабиринта слышались душераздирающие крики пострадавших (манекенов, конечно же). Мне пришлось бежать за носилками и снова спускаться в узкий коридор, за считанные минуты мы вынесли пострадавших на улицу и оказали помощь. Манекены были деревянные, признаюсь, что мы их уронили не раз, и сразу в голове мысли – а как они вытаскивают из таких ситуаций настоящих людей?На этом же этапе мы спасли пострадавшего, которого придавило большегрузом. Справились за несколько минут.«ЭТО КАК ИНТЕРЕСНЫЙ КВЕСТ»Все это казалось для меня игрой, интересным квестом. А ведь это настоящая работа людей! Даже не верится!Второй этап – новая легенда. В этот раз произошла авария на промышленном предприятии, где используется опасное химическое вещество, и случился выброс хлора. Задача не из простых – устранить утечку и вывести пострадавшего. Благо, в этот раз он был один.Мы переоделись в костюм химической защиты, надели дыхательные аппараты, сверху каску и отправились навстречу приключениям. Я думала, что нет ничего хуже, чем надевать противочумный костюм. Как я ошибалась!Утечку устранили благодаря специальным инструментам довольно быстро, а вот пострадавшему с нами не повезло – несчастный был уронен три раза на пути к спасению. Но вынесли мы его все же живым! После соревнований спасатели признались, что роль пострадавшего должен был играть один из сотрудников. Знаете, как он радовался, что его заменили деревянным манекеном?«НАЙТИ РЕБЕНКА В ОБЩЕЖИТИИ»Чтобы понять, какие разнообразные задачи выполняют спасатели, мы телепортировались на 7 и 8 этажи общежития, где якобы произошел пожар. Здесь нужно было найти пострадавших и эвакуировать их. Из-за дыхательных аппаратов не было ничего видно, но мы справились и нашли обоих. Даже не уронили никого ни разу! Доставили на выход в целости и сохранности.Только вот пока мы спасали людей по легенде произошло обрушение лестничных маршей и мы остались заблокированы наверху. Выход один – спускаться по веревке вниз. Иначе погибнешь.Тут и началось самое интересное. Каждому выдали альпинистское снаряжение и начали по одному спускать. Я была одной из последних и вся разнервничалась, пока ждала свою очередь.Ладошки потели, сердце стучало, но я же не из тех, кто сдается, поэтому будь, что будет. Спасатели зацепили меня, проверили страховку и начали немного опускать. Самое страшное было здесь довериться страховке и отпустить руки, которые постоянно хотели за что-то ухватиться. Тело сопротивлялось, голос дрожал. Я была самой эмоциональной, пищала, визжала, не могла держать все в себе. Старалась не смотреть вниз, но не могла поймать равновесие, постоянно крутилась на веревке. Наблюдавшие сверху спасатели предложили мне сойти на балкон 6 этажа, раз уж так сильно страшно, но я не сдалась и спустилась до конца. Поняла, как именно это нужно делать только на 3 этаже, когда спускаться оставалось всего несколько секунд.Когда вся команда спустилась вниз, мы поделились эмоциями, обменивались фотографиями и обсуждали, как будем писать материал. А еще, конечно же, благодарили спасателей за приглашение. Кажется, это было лучшее рабочее событие за 2020 год.«Комсомольская правда» поздравляет спасателей с их наступающим профессиональным праздником, желает терпения, здоровья и удачи! Спасибо вам за все.