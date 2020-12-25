Недавно депутаты Курултая приняли бюджет Башкирии на 2021 год. Второй год подряд региональная казна не может досчитаться 22 млрд рублей – именно с таким дефицитом бюджета придется работать властям в следующем году. Доходы составят 203,627 млрд рублей, а расходы запланированы на уровне 225,627 млрд рублей.«Комсомолка» подсчитала, сколько всего денег налогоплательщиков потратят на зарплаты и «обеспечение работы» местных чиновников в этом «социально ориентированном» бюджете.ОРГАНЫ ВЛАСТИВ бюджете Башкирии на 2021 год заложены расходы на зарплаты и командировки для чиновников высшего ранга, а также на выплаты для их помощников и армии заместителей. Ну и на канцтовары и хозяйственные нужды тоже немного останется. Общая сумма составила 11,488 млрд рублей, что составляет примерно 5,1% от всех расходов казны. Примечательно, что по сравнению с 2020 годом расходы на аппарат региональных и муниципальных чиновников вырастут на 32 млн рублей. Но, обо всем по порядку.Итак, по сравнению с прошлым годом зарплата главы Башкирии не вырастет ни на одну копейку. Высшее должностное лицо республики по-прежнему будет зарабатывать чуть больше 488 тысяч рублей в месяц и за год его официальных доход составит 5,86 млн рублей. В свою очередь, на функционирование администрации главы потратят 468,4 млн рублей.На работу районных советов депутатов во всех 54 муниципалитетах и горсоветов, где они есть, потратят 253,8 млн рублей. Для сравнения, в прошлом году на эти цели выделяли 263 млн рублей.На содержание депутатов Госдумы от Башкирии и их помощников в 2021 году потратят 54 млн рублей. В уходящем году на их работу выделяли 61,8 млн рублей.Содержание башкирского парламента в 2021 году обойдется бюджету республики 114,9 млн рублей. В эту сумму входит зарплата председателя Госсобрания-Курултая в размере 4,64 млн рублей в год, а депутатам, получающим зарплату, среди которых только руководители комитетов и их заместители, на год выделят 71,6 млн рублей. К слову, отдельной строкой в бюджете прописаны затраты на транспортное и хозяйственное обеспечение депутатов башкирского парламента. На эти цели из казны выделят чуть больше 143 млн рублей.На двоих сенаторов Совета Федерации, представляющих Башкирию, и их помощников из республиканской казны потратят 8,6 млн рублей.На работу правительства Башкирии налогоплательщики республики потратят 216,1 млн рублей. Отдельно вице-премьеров, которых, согласно сайту правительства, на данный момент всего восемь, потратят 20,7 млн рублей.Отдельной строкой расходов в региональном бюджете прописаны затраты на функционирование мировых судов. На их работу потратят 462,2 млн рублей. При этом только на зарплату мировых судей уйдет всего 17,4 млн рублей.УЧЕТ И КОНТРОЛЬЧтобы контролировать все эти затраты в регионе не покладая рук работает Контрольно-счетная палата. На ее деятельность в бюджете на 2021 год заложены 339,3 млн рублей. Ее руководитель и заместители, к слову, за год заработают всего 5,73 млн рублей.Есть в нашей республике при каждой районной администрации такая структура, как административная комиссия. Ее задача – поддержание чистоты и порядка на частных территориях. Проще говоря, это именно они штрафуют владельцев магазинов за занесенное снегом крыльцо. Ну и все в таком духе. Так вот на их деятельность в будущем году потратят 67,3 млн рублей.На работу органов опеки по всей Башкирии в казне заложена сумма в размере 258,5 млн рублей. В свою очередь, на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года, которая пройдет в 2021 году, из региональной казны потратят 63,2 млн рублей.Не стоит забывать, что в сентябре 2021 года нас ждут выборы. Где-то будут избирать депутатов горсоветов и районных советов. А вообще по всей стране пройдут выборы в Госдуму. На все эти мероприятия бюджет Башкирии потратит чуть больше 129 млн рублей. Из этих денег на зарплаты членам регионального Центризбиркома уйдут 7,1 млн рублей.НЕОБЫЧНЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВВ завершении хотелось бы озвучить необычные статьи расходов бюджета Башкирии образца 2021 года. Так, например, в Резервный фонд правительства Башкирии заложены 2,6 млрд рублей. На что конкретно их планируют потратить – неизвестно.На то, чтобы содержать и обслуживать саму казну республики выделят чуть больше 40 млн рублей.Самой странной строкой расходов бюджета Башкирии на следующий год мы посчитали такую: «Основное мероприятие «Снижение административных барьеров при получении разрешения на строительство». На это самое мероприятие потратят 97,6 млн рублей. Что это такое конкретно, узнать, к сожалению, не удалось. Но риторический вопрос возник сам по себе: может проще убрать административные барьеры при получении разрешения на строительство, чем выделять приличные деньги на их «снижение»? И да, обратите внимание – деньги пойдут не на «устранение» барьеров, а лишь на снижение.Что касается социальной ориентированности бюджета Башкирии на 2021 год, то это утверждение вполне имеет право на существование. Так, например, на повышение зарплат бюджетникам в будущем году потратят 1,8 млрд рублей.В свою очередь, на охрану окружающей среды выделят 249,9 млн рублей.Зато большие деньги выделят на здравоохранение – это 25,8 млрд рублей и на социальную политику – 64,2 млрд рублей.