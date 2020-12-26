Какой Новый год без елки? Кто-то может сказать, что праздник нельзя встречать без нарядной лесной красавицы, ведь она символ долгожданного всеми праздника. Но есть семьи, которые не могут себе позволить справить Новый год с елочкой. У многих все упирается в финансы. «Комсомолка» посчитала, сколько стоит поставить дома елку и украсить ее. Как оказалось, это не столь дорого! Было бы желание, а возможности найдутся.ИСКУСТВЕННАЯ ИЛИ ЖИВАЯ?Какую же елку поставить – искусственную или живую? Давайте подумаем. На искусственную нужно «раскошелиться» разок, а потом ее хватит, как минимум, на пять, а то и 10 лет! Ну, пока не потеряет свой вид. А вот живую придется покупать каждый год… Зато какой аромат стоит дома! Настоящий Новый год! Как в детстве! Не забывайте о главном минусе – иголки у елки начинают сыпаться в помещении уже на третий день, таких хлопот нет с искусственной.Теперь сравним цены на елки:- Живая ель в Уфе стоит от 800 рублей. Лучше брать ее на складах или елочных базарах – как правило, у них есть сертификаты, подтверждающие, что елка выращена в питомнике, а не срублена браконьером. А самый главный лайфхак знаете? 30 или 31 декабря елку можно приобрести на базаре за 200, а то и 100 рублей. Если нет возможности и денег поставить ее за неделю, то выбирайте этот вариант;- Искусственную ель можно купить в любом магазине – начиная с продуктовых гипермаркетов, заканчивая строительными магазинами. Разброс цен огромный – от 1500 до 30 000 рублей. Здесь уже на ваш выбор и кошелек. Елка за тысячу небольшая, не такая симпатичная, чем за три или пять тысяч, но новогоднее настроение она вам подарит. Правда, с дешевой елкой и распрощаться придется уже через пару лет – она может потерять свой вид и «рассыпаться», чего не ожидается с более дорогой. Если вы выбрали недорогую елку, то можете украсить ее искусственным снегом, стоит он всего 100 рублей.Итого: эконом вариант – живая 800 рублей, искусственная 1500; вариант «побогаче» – живая 2000, искусственная – 5000 и более.ОБОЙТИСЬ ВЕТКАМИ – ПОЧТИ БЕСПЛАТНОЕсли денег нет совсем, то можно обойтись ветками. Нет, не рубить их в парках или в лесу, а взять или купить на елочном базаре. Продавцы продадут вам «веник» из елочных веток за 300-400 рублей. Его можно будет поставить в воду в вазу и украсить. Чем не елка? Просто мини-версия. Также на базаре можно попросить ветки, которые остались после подрезки. Их вам могут отдать бесплатно – все равно выбрасывать.Итого: букет из еловых веток – 300 рублей, «обломки» - бесплатно.САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ЕЛОЧНЫЙ ШАР – 5 РУБЛЕЙТеперь приступаем к украшению лесной красавицы. Наверняка у вас лежат дома елочные игрушки? Но если нет, не беда, стоят они недорого. В больших магазинах можно найти елочные шарики за 5, 10 и 15 рублей. Выглядят они довольно привлекательно, однотонные и продаются сразу с ниточкой – удобно.Если выбираем подороже, то шесть шаров в упаковке можно взять за 200-400 рублей, они всяко прослужат вам подольше. В среднем на елке хватит 20-25 шариков. Если берем самые дешевые (за 10 рублей), то понадобится 250 рублей, подороже – 1000 рублей.Игрушку в виде вашей заветной мечты советуют повесить на верхнюю часть елки. Если вы мечтаете о доме в 2021 году, купите игрушку в виде домика и повесьте ее. Такие игрушки обойдутся недешево – стоят они от 400 рублей за штуку, встречаются и за 1000, и за 2000.Дождиками и мишурой сейчас елки почти никто не украшает. Это не экологично и не модно. Так что тратиться на них не будем.Ну и, какая елочка без гирлянды? В среднем она стоит от 300 рублей – размер нужно подобрать в зависимости от высоты и пышности вашей елочки.Итого: игрушки «эконом-варианта» и гирлянда 550 рублей, подороже – 1500-1800 рублей.Таким образом, можно поставить елку всего за 1500 рублей – цена и за саму елку, и за игрушки. Дальше уже можно отталкиваться от своего кошелька.