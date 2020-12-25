В непростой жизненной ситуации оказалась 62-летняя жительница деревни Уршакбашкарамалы Миякинского района: осенью прошлого года у женщины сгорел дом (свидетельство от МЧС Башкирии есть в распоряжении редакции - Ред.), и все это время она вынуждена скитаться по знакомым. По словам Раили Халимовой, о ее беде прекрасно знают в сельсовете и очень ей сочувствуют, но пока помочь с жильем не могут. Сейчас пожилая сельчанка мечтает только об одном новогоднем чуде – обрести собственный угол.«БОЮСЬ, ЧТО ПРОВЕДУ ОСТАТОК ЖИЗНИ, СКИТАЯСЬ ПО ЧУЖИМ ДОМАМ»- Я – инвалид третьей группы по зрению, плохо вижу. Мужа уже давно со мной нет, старший сын вырос – у него теперь своя семья, вот я и осталась в своем доме, в котором прожила практически всю жизнь. И все было бы хорошо, но 2 октября 2019 года мой дом сгорел. Все случилось совсем неожиданно – вспыхнула старая электропроводка. Я тогда была дома, огонь заметила, когда уже все полыхало. Сама еле успела из дома выбежать, а когда приехали пожарные – от деревянного дома уже ничего не осталось, - вздыхает Раиля Халимова.Какое-то время женщина жила у сына, но у того семья, трое маленьких детей – и все ютятся в съемной однокомнатной квартире. Поэтому Раиле пришлось искать приют то у одних, то у других знакомых. В конце концов, над пожилой женщиной сжалилась одна семья и выделила ей крохотную комнатушку. За это Раиля с пенсии оплачивает счета за газ и электричество, покупает продукты, помогает с уборкой и готовкой.- Мне очень тяжело, потому что я живу тут на птичьих правах. Я устала терпеть унижения и обиды, что из-за моих проблем со зрением я проглядела пожар, что дом сгорел по моей вине. Мне горько думать, что остаток своей жизни я так и проведу, скитаясь по чужим домам, - плачет женщина.Раиля бы и рада снять хоть какую-то комнатушку, но собственной крохотной пенсии в 7 тысяч едва хватает на лекарства, нехитрые продукты, да заплатить по счетам. Сейчас женщина очень верит, что с ней случится настоящее новогоднее чудо, и на ее проблему обратят внимание власти Башкирии и помогут ей решить вопрос с жильем.- Со слезами на глазах я прошу помощи, не проходите мимо моей беды, - умоляет женщина.На запрос \\"КП-Уфа\\" в администрацию Миякинского района с просьбой объяснить, почему женщине не выделили резервное жилье, нам посоветовали отправить письменный запрос. Как только мы получим на него ответ, то обязательно его опубликуем.Если вы хотите как-то помочь Раиле Халимовой, пожалуйста, обратитесь в редакцию «КП-Уфа», и мы подскажем контакты женщины.