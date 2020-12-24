На вопросы о банкротстве граждан «Комсомолке» ответила врио начальника отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Республике Башкортостан Миниярова Миляуша Фаритовна.- В последние годы банкротство граждан в стране стало актуальной темой. Кто подает на банкротство граждан, и в каких случаях?- Зачастую граждане не могут расплатиться с кредитами, ипотечными займами в банках и сами подают в суд (в данном случае в Арбитражный суд РБ) заявления о признании их банкротами. Это в случае, если долг превышает 500 тысяч рублей, и долг не погашен более 3 месяцев с той даты, когда он должен был быть исполнен. Конечно, кредиторы, банки также подают заявления в суд.- Много ли граждан республики признаны банкротами в судебном порядке?- С момента введения в законодательство банкротства граждан - с 01.10.2015 прошло более 5 лет. За этот период в Арбитражный суд Республики Башкортостан поступило более 14,5 тыс. заявлений о признании граждан банкротами.К примеру, за 9 месяцев 2020 г., в сравнении с прошлым годом, количество банкротов увеличилось на 60% - по сведениям Арбитражного суда Республики Башкортостан введено более 3 тыс. процедур банкротства, в то время как в прошлом году было около 2 тыс. процедур.- Как мы знаем, с 1 сентября 2020 года вступили в силу поправки в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», предусматривающие внесудебную процедуру банкротства. Что это значит?- Изменения закона предусматривают упрощенную процедуру банкротства, что позволяет гражданам начинать процедуру не только в обычном порядке, через суд, но и во внесудебном - через многофункциональные центры.Это значит, что должник может объявить себя банкротом без участия суда и финансового управляющего, с непогашенным долгом от 50 тыс. до 500 тыс.руб.Это при условии, что в отношении его окончено исполнительное производство в связи с отсутствием имущества должника, на которое может быть обращено взыскание, и не возбуждено судебными приставами новое исполнительное производство - после возвращения исполнительного документа взыскателю.- В эту сумму входят все долги гражданина?- Нет, не все долги. Не учитываются неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку платежа.- Куда надо обращаться гражданину, где можно найти формы документов?- Заявление о признании себя банкротом во внесудебном порядке подается по месту жительства или месту пребывания в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.Для обращения необходимы: паспорт, СНИЛС, заполненное заявление, список известных кредиторов и должников (дебиторов) гражданина.Формы, порядок заполнения и подачи заявления утверждены Приказом Минэкономразвития России от 04.08.2020 № 497.Их можно найти в сети Интернет, Консультанте плюс, в сайте МФЦ.Информация о возбуждении процедуры банкротства размещается в сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (bankrot.fedresurs.ru).С этого момента прекращается начисление неустоек, штрафов, пеней, процентов по всем обязательствам должника.- Сколько стоит данная процедура – внесудебное банкротство?- Внесудебная процедура - бесплатная. А вот судебный порядок предусматривает расходы за счет средств гражданина и имущества должника на вознаграждение арбитражного управляющего и расходы на процедуру (судебные и т.д.)- На все долги данное правило распространяется?- Данная норма не распространяется на долги, которые заявитель не указал в своем заявлении, долги по алиментам, возмещению морального вреда, по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью и иные неразрывно связанные с личностью кредитора.По завершении процедуры задолженность перед кредиторами, перечисленными в заявлении о признании его банкротом во внесудебном порядке, признается безнадежной.- На какой срок вводится внесудебное банкротство? Можно ли еще раз себя признать банкротом?- Внесудебное банкротство длится полгода. Надо отметить, что в случае получения в это время в собственность имущества или иного существенного изменения имущественного положения, гражданин обязан уведомить МФЦ в течение 5-ти рабочих дней.Повторное признание банкротства во внесудебном порядке возможно не ранее чем через 10 лет.- Со дня введения новшества, много граждан по республике обратились с подобным заявлением?- Согласно сведениям коллег, информации МФЦ, с начала действия данной процедуры (за 2 месяца) с заявлением о признании банкротом обратились 163 гражданина республики, из них в отношении 26 – возбуждена процедура банкротства, 38 гражданам отказано в приеме заявления, 99 заявлений возвращено.В целом по России, на 13.11.2020 по упрощенной процедуре признан банкротом 1001 гражданин. Наибольшее же количество возбужденных процедур в Краснодарском крае (67), Челябинской (47), Омской (46), Липецкой (43) областях.Всего обратились по России 4144 гражданина, 3143 - было возвращено заявителям. Таким образом, процедура внесудебного банкротства возбуждалась в 24% случаев.Ни одного обращения не зафиксировано в 4 субъектах: на Чукотке, в Республике Алтай, Ингушетии и Севастополе.Лидерами по числу обращений за внесудебным личным банкротством стали Санкт-Петербург - 330 заявлений, Москва (306) заявления, Тюменская (193) и Алтайский край (180).Но подавляющее большинство заявлений было возвращено.В итоге в Москве возбуждено всего 17 процедур (5,56% от общего числа обращений), в Санкт-Петербурге и Тюменской области по 6 (1,8% и 3,1% соответственно), в Алтайском крае - 28 (15,56%).Наименьшее число обращений - менее 10 - подано в 16 регионах, в том числе в Псковской, Магаданской, Амурской, Ярославской областях, а также в республиках Дагестан, Чечня, Северная Осетия - Алания, Тыва, Коми, Калмыкия, а также в Камчатском крае.- Какие последствия влечет введение процедуры банкротства гражданина?- В течение пяти лет гражданин не может взять кредит, заем без указания на факт своего банкротства.В течение 3 лет гражданин не вправе занимать должности в органах управления юридического лица или иным образом участвовать в его управлении,- в течение 5 лет - в отношении страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и НПФ или микрофинансовой компании,- в течение 10 лет - в отношении кредитной организации.Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, в течение 5 лет с даты завершения или прекращения процедуры - не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не может быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.