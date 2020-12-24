В Белорецком районе Башкирии в селе Инзер полицейские задержали мужчину, который поджег дом своей супруги. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.Оказывается, что у 45-летнего героя-любовника появилась новая возлюбленная, и он решил разъехаться с супругой. Вместе они уже не жили, но на днях мужчина решил вернуться в семью. Накануне своего дня рождения он приехал к жене, супруги пообщались, употребили алкоголь вместе с другими гостями, а потом поссорились. Обратно в семью его уже не приняли.Когда все гости и домочадцы ушли и оставили его один на один со своими мыслями, то в состоянии алкогольного опьянения в порыве злости, он решил спалить дом и все имущество, находящееся в нем. Сначала он поджег скатерть, затем огонь перекинулся на мебель, и злоумышленник убежал, оставив все гореть.Правда, далеко ему уйти не удалось – он был задержан. «Пожарник» уже дал признательные показания.Теперь по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).Напомним, что это не первый случай, когда мужчины поджигают дома своих жен. 17 ноября в Кармаскалинском районе мужчина убил свою супругу в садике. За 2 месяца до этого случая он поджег ее дом, в котором сгорели котята. Из людей никто не пострадал.