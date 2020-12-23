Уже две недели в Башкирии горячо обсуждают ситуацию в деревне Новомусино Куюргазинского района, где школьники из-за отсутствия интернета якобы вынуждены были заниматься в заброшенном коровнике. Напомним, все началось с того, что в соцсетях появился видеоролик, в котором ученики, закутанные в полиэтилен, сидят у костра и ловят интернет, чтобы выполнить школьные задания. В разговоре с «КП-Уфа» автор ролика призналась, что из-за карантина школа закрылась, поэтому ученики занимались на дистанте по электронным кейсам, вот только интернет ловит в паре километрах на старой ферме, а в селе его проведут лишь в 2021 году.Уже совсем скоро последовала реакция главы сельской администрации: Юлай Ильясов заявил, что видеоролик и фотографии с замерзшими школьниками – обычная постановка, мол, таким образом, сельчане решили привлечь внимание общественности к проблемам Новомусино. Еще жестче отреагировал глава республиканского Минобра Айбулат Хажин, который заявил, все фотографии школьников – чистый фейк, а СМИ, которые написали об этом, будут оштрафованы. Более того, авторы того ролика на камеру едва ли не со слезами просили прощения у тех, «кому доставили неприятности». Ведь они всего лишь якобы хотели быстрее провести в село интернет, вот и придумали сценарий.В итоге расследование дела о фейках передали в Генпрокуратуру, вот только его результаты оказались неожиданными для всех. Фотографии и видео – настоящие! По крайней мере, к такому выводу пришла прокуратура Башкирии, где лично опросили родителей детей из видео.Выяснилось, что в ноябре ученики 5-9 классов действительно были переведены на дистанционное обучение, и чтобы выполнять задания по электронным кейсам, ребята поднимались на гору в здание заброшенной фермы и ловили мобильный интернет там, чтобы иметь возможность присутствовать на онлайн-уроках.- По результатам проверки прокуратура внесла в адрес главы администрации района представление, по итогам которого несколько домов были подключены к Интернету, а три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.