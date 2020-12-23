Накануне в стенах главного корпуса Уфимского нефтяного технического университета состоялась церемония вручения корпоративных стипендий и грантов ПАО АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть»). Мероприятие прошло при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм: присутствующие в конференц-зале были в защитных масках и соблюдали социальную дистанцию. Стоит отметить, что большинство участников торжества смотрели церемонию в режиме онлайн, поскольку из-за эпидемиологических ограничений приехать на церемонию не представлялось возможным.В этом году корпоративные стипендии ПАО АНК «Башнефть» получили 26 студентов вузов и 24 студента колледжей. Гранты от компании получили 23 преподавателя высшей школы и 10 педагогов из колледжей Башкирии. Всего за 11 лет существования программы корпоративных стипендий «Башнефти» их получили около 590 студентов. С 2017 года преподаватели различных учебных заведений республики стали обладателями 114 грантов.ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕКомпания «Башнефть», как известно, не первый год реализует программы, которые иначе как инвестиции в будущее не назовешь. Например, не первый год работает программа «школа-вуз-предприятие», суть которой заключается в подготовке будущих нефтяников со школьной скамьи. Свои плоды приносит и программа корпоративных стипендий и грантов. С их помощью «Башнефть» рассчитывает сформировать кадровый резерв компании из перспективной молодежи и привлечь студентов к научно-практической деятельности.На 11-й церемонии вручения стипендий и грантов к собравшимся и к тем, кто смотрел трансляцию в режиме онлайн, обратился и.о. замдиректора «Башнефти» по организационному развитию и управлению персоналом Эльмир Ульданов.- Для компании очень важно, что вручение стипендий проходит родной в Альма-матер, потому что выпускники нефтяного университета - это ключевой кадровый состав «Башнефти». Для нас создание достойной смены – это ключевая задача. Сегодня, при подготовке планов развития мы отмечаем вопрос об обеспечении кадров, кто придет на наше предприятие завтра. Технологии и подходы в современном мире быстро меняются, и, зачастую, только грамотная молодежь со своим мышлением может подхватить эти технологии и адаптироваться к условиям, для того чтобы бизнес был в тренде, - заявил Эльмир Ульданов.Представитель «Башнефти» отметил, что в этом году, как и всегда, компания подошла к выбору получателей стипендий и грантов с особым выниманием. Эльмир Ульданов пожелал новоиспеченным стипендиатам и обладателям грантов дальнейших успехов и благополучия, поздравил с наступающим Новым годом и пожелал крепкого здоровья.НАУЧНЫЙ ИНТЕРЕССразу после вручения именных сертификатов о назначении корпоративной стипендии студентам и присуждении грантов преподавателям, мы поговорили с виновниками торжества. Своими впечатлениями в беседе с «Комсомолкой» поделился студент Технологического факультета УГНТУ Владислав Горский.- Это действительно серьезное достижение для любого студента УГНТУ – быть поощренным такой серьезной компанией. Я уже работаю в компании, а так же являюсь магистрантом второй группы по программе «Нефтепереработка», которая создана при поддержке «Башнефти». В прошлом году проводили отбор и в течение этого времени я участвовал в конференциях. Наверное, это мне помогло стать сегодня стипендиатом, - поделился впечатлениями Владислав.О совместной работе с «Башнефтью» в рамках своих научных интересов рассказала и лауреат корпоративного гранта, преподаватель Технологического факультета УГНТУ, доктор химических наук Татьяна Просочкина. В университете она возглавляет кафедру Нефтехимии и химической технологии.- В настоящее время мы с сотрудниками нашей кафедры и студентами-магистрантами старших курсов, и бакалаврами работаем над проблемой цифровизации нефтегазовых химических процессов. Мы изучаем нефтегазовые химические системы с точки зрения цифровых и экспериментальных технологий. То есть мы их сначала рассматриваем на уровне химии – это молекулы, атомы, молекулярные системы. Далее переходим на уровень инжиниринга, это процессы аппарата химических технологий. Изучаем их, моделируем. Затем переходим к технологическим системам, где используем нейросетевые технологии и технологии, которые помогают нам оптимизировать различные производственные процессы, выявлять слабые места и оптимизировать сам процесс производства, - рассказала Татьяна Просочкина.- Наше сотрудничество, которое уже длится достаточно давно, будет продолжаться и дальше, - отметила Татьяна Просочкина.Доктор химических наук подчеркнула, что получение гранта от «Башнефти» позволит кафедре Нефтехимии и химической технологии расширить сотрудничество с дочерним обществом компании – ПАО «Уфаоргсинтез» .