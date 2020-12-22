Извещение о проведении запроса предложений

Общество с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» объявляет о проведении запроса предложений, предметом которого является конкурентный отбор потенциальных контрагентов (покупателей) для заключения с Продавцом договора купли-продажи имущества, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, объект ГТУ ТЭЦ «Шигили» по лотам:

- лот №ПО053: - Вспомогательная сил.установка ТА-6А;

Начальная цена Объектов продажи составляет:

- лот №ПО053 – 218 224,92 руб., в т.ч. НДС (20%) - 36 370,82 руб.;

Организатором Запроса является ООО «Интер РАО-Центр управления закупками» ОП г. Уфа, адрес: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д.3, контактное лицо Гилязова И.М., контактный телефон 8(347)222-86-28, доп. 72-268, адрес электронной почты: Gilyazova_IM@interrao.ru

Документация, определяющая порядок проведения и участия в Запросе,

размещена в открытом доступе на официальном сайте ООО «БГК» (www.zakupki.bgkrb.ru), на официальном сайте ПАО «Интер РАО» (https://etp.interrao-zakupki.ru).

Срок приема заявок на участие в Запросе: с 22.12.2020 до 25.01.2021 включительно.

Запрос предложений не является разновидностью торгов и не подпадает под регулирование статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. У Организатора или Продавца не возникает обязательств заключения договора купли-продажи Объекта продажи по итогам Запроса. По всем возникающим вопросам и за дополнительной информацией обращаться:

Ахтямов Артур Расимович: 8(347)269-48-55, адрес электронной почты: akhtyamov_ar@bgkrb.ru.

По вопросу подачи предложений:

Гилязова Ирина Маратовна, телефон: 8(347)222-86-28, доп. 72-268, адрес электронной почты: Gilyazova_IM@interrao.ru.

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