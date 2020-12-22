В Башкирии кассирше и ее мужу, похитившим из банка 25 млн рублей, вынесли окончательный приговор

Луиза Хайруллина до последнего надеялась, что суд не станет реально лишать ее свободы Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии сегодня вступил в законную силу приговор кассирше Луизе Харуллиной и ее супругу Марату Хайруллину, которые в конце мая 2019 года вынесли из кассы салаватского банка более 25 миллионов рублей и скрылись с двумя детьми на съемной квартире в Казани. Уже в июле беглецов задержали, а вскоре выяснилось, что денег давно уже нет – Марат Хайруллин благополучно спустил все миллионы на спортивных тотализаторах. Больше года длилось расследование уголовного дела, и вот в конце сентября суд вынес решение: Луизу Харуллину признали виновной в крупном хищении и приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее супруг был признан виновным в соучастии и также приговорен к шести годам в колонии. Также супругов обязали вернуть все украденные деньги банку, а именно - 25 455 862,50 рублей.

Конечно, такой приговор очень смутил и расстроил супругов, которые рассчитывали избежать реального тюремного срока, ведь дома их ждали двое маленьких дочерей, которых временно под опеку взял отец Луизы. Адвокаты подсудимых направили апелляционные жалобы в Верховный суд в Башкирии, но их снова ждало поражение.

- Верховный Суд изменил приговор суда первой инстанции в части указания в резолютивной части приговора о взыскании с осужденных материального ущерба в солидарном порядке. В остальной части приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденных и их защитников - без удовлетворения, - заявили в пресс-службе объединенных судов Башкирии. – Приговор уже вступил в законную силу.

Это значит, что срок башкирским Бонни и Клайду оставили прежним, а вот выплачивать долг супруги будут солидарно – то есть совместно, с зарплаты, которую они будут получать за работу в колонии. На сколько лет затянется расплата – неизвестно, ведь зарплаты в колонии совсем небольшие, и даже если продать все имущество, которое есть у семьи, то 25 с лишним миллионов уж точно не наберется.