Росреестр Башкирии разъяснил, что делать в случае обнаружения недостоверных данных в налоговом уведомлении

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В связи с проведением кампании по уплате имущественных налогов в Управление Росреестра по Республике Башкортостан поступают обращения от граждан с просьбой разъяснить, что делать в случае обнаружения недостоверных данных в налоговом уведомлении и куда обращаться в этом случае. Ошибки в квитанциях выявляются стандартные. Например, при продаже гаража или дачи, гражданин может получить уведомление об уплате налога на имущество, которым уже давно не владеет. Или в Личном кабинете налогоплательщика может отобразиться объект недвижимости, никогда ему не принадлежавший.

Почему так происходит?

За ответом мы обратились к начальнику отдела повышения качества данных Единого государственного реестра недвижимости Управления Росреестра по Республике Башкортостан Елене Каримовой.

Ошибки в налоговых уведомлениях возникают по объективным и субъективным причинам. Росреестр передает сведения об имуществе в налоговую инспекцию в электронном виде. Объемы передаваемых данных колоссальны. Ежегодно региональное Управление Росреестра передает в УФНС около 1 миллиона сведений о зарегистрированных правах. Как в процессе передачи данных Управлением Росреестра, так и в стадии их приема налоговой информация о зарегистрированных правах проходит машинный контроль. Таким образом, сбой может возникнуть на этом этапе.

Кроме того, поясняет Елена Каримова, в работе Росреестра есть такое понятие как дубли объектов недвижимости. Дело в том, что в 1990-е годы гаражи и дачи вносились в базу данных по рукописным документам, в которых не указывались точные адреса, то есть место расположения указано приблизительно. Впоследствии владельцы этого объекта не раз менялись, кто-то из них оформил точный почтовый адрес объекта, а спустя какое-то время выяснялось, что на том же земельном участке «находятся» два гаража, либо один гараж «расположен» на двух удаленных друг от друга земельных участках. В таких случаях электронной технике разобраться трудно, поэтому при передаче сведений компьютер автоматически выгружает из своей базы сведения на оба объекта-дубля. В итоге налоговая квитанция может прийти и к прежнему, и к новому владельцу недвижимости.

То же самое нередко случается при совпадении фамилии, имени и отчества, даты и года рождения собственников имущества, при «просроченном» личном паспорте владельцев и других документальных нестыковках.

Также уже проданный объект недвижимости может вновь оказаться в налоговом уведомлении бывшего владельца в случае, если новый владелец не зарегистрировал приобретенный объект на себя. Как подчеркнула Елена Каримова, простое прекращение пользованием объекта не влечет прекращения права на него.

При выявлении некорректной информации в описании объектов налогообложения необходимо обратиться в Федеральный налоговый орган лично, либо через официальный сайт ведомства. В порядке межведомственного взаимодействия налоговый орган уточнит сведения в Управлении Росреестра, на основании полученных актуальных данных внесет соответствующие изменения и известит заявителя об этом.

Жители Башкирии могут проверить достоверность сведений о своей недвижимости через электронный сервис «Личный кабинет правообладателя» на сайте Росреестра (https://rosreestr.gov.ru). Данный сервис позволяет гражданам и юридическим лицам, имеющим в собственности земельные участки, квартиры, дома и другие объекты недвижимости, расположенные на территории России, просматривать сведения о них в режиме реального времени. Для того чтобы воспользоваться «Личным кабинетом» Росреестра необходима подтвержденная учетная запись пользователя на едином портале госуслуг.

Также общедоступную информацию о любых объектах недвижимости можно получить с помощью бесплатного сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» на сайте Росреестра.

В случае обнаружения несоответствия сведений об объекте недвижимости или технической ошибки в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) заявители могут позвонить в Управление по номеру: (347)224-36-50, а также обратиться с соответствующим заявлением в МФЦ. Также задать свой вопрос можно в режиме чата через онлайн-консультант на сайте http://zkprb.ru/.

Специалисты Управления проведут тщательный анализ по каждому конкретному объекту недвижимости, при необходимости внесут изменения в сведения ЕГРН с целью устранения несоответствий.

Росреестром Республики Башкортостан и УФНС по Республике Башкортостан систематически анализируются причины, по которым информация об отдельных объектах не «выгружена» в налоговую инспекцию, совершенствуется технический контроль передачи данных. Эффективность передачи данных рассматривается также на совместных рабочих совещаниях ведомств.

Поэтому с уверенностью можно сказать, что более 99% всех данных, переданных в налоговые органы, достоверны и актуальны. Оставшиеся «шероховатости» являются исключительными, индивидуальными случаями и дорабатываются в текущем режиме, в том числе с помощью обращений граждан.

В 2020 году в порядке межведомственного взаимодействия органы Росреестра в Республике Башкортостан подготовили и направили в налоговую службу более 2500 ответов на запросы о правах на объекты недвижимости. На основании полученной информации налоговые инспекторы проверяют сведения в базе налогоплательщиков и уведомляют заявителей о перерасчете налога, если в результате уточнений происходит перерасчет.