Праздник на пятерку: как уфимской семье с детьми справить бюджетный Новый год и не сойти с ума

Отпраздновать Новый год на 5 тысяч рублей? Миссия выполнима Фото: Рустем АХУНОВ

Так получилось, что перед самым Новым годом мой муж потерял работу, что в эпидемию коронавируса совсем не редкость. Моей журналистской зарплаты хватило ровно на то, чтобы оплатить «коммуналку» и кредит, запастись повседневными продуктами и приобрести школьные рабочие тетради.

Празднование Нового года в наш семейный бюджет совсем не вписывалось, поэтому я уже мысленно готовилась в новогоднюю ночь просто пораньше лечь спать, как вдруг пришли радостные новости «свыше»: семьям с детьми до 7 лет включительно полагается единовременная выплата в 5 тысяч рублей. К счастью, младшему сыну исполняется 8 лет только в следующем году, а значит, прочь уныние! Попробуем достойно встретить Новый год, купить подарки, накрыть новогодний стол и весело провести каникулы на 5 тысяч рублей.

Главное, не задерживаться надолго возле витрин с новогодними товарами - слишком много соблазнов Фото: Рустем АХУНОВ

«ЗДРАВСТВУЙ, ЕЛКА, ЗЕЛЕНЫЕ ИГОЛКИ»

Без чего Новый год не праздник? Конечно же, без елки. Кто-то достает с антресолей искусственную елку, а кто не мыслит Нового года без аромата свежей хвои – отправляется на елочный базар. Сейчас там царит ажиотаж, а дешевле тысячи рублей не найти даже захудалой сосенки. Если хочется именно деревце, можно подождать до конца месяца, тогда цены значительно упадут, а 31 декабря и вовсе можно ухватить приглянувшуюся елку за полцены. Вариант подешевле: купить еловый или пихтовый лапник, который можно поставить как букет в вазу и нарядить шариками и мишурой. Или сделать рождественский венок и украсить им дверь – вариантов очень много. Самый «эконом»-вариант – отправиться на елочный базар и попросить ветки, которые остаются после подрезки и упаковки елок в защитные сетки. Как правило, можно набрать целую охапку ароматного лапника абсолютно бесплатно.

Итого: от 0 до 500 рублей и запах новогодних праздников в придачу.

ОТПРАВЛЯЕМСЯ ЗА НОВОГОДНИМИ ПОДАРКАМИ

Будем честными, без подарков на Новый год для детей не обойтись. Мужа я одарю своей безграничной любовью, с детьми такое уже не «прокатит».

Большинство игрушек можно купить на распродаже в интернет-магазинах

Не поверите, но многие, даже весьма дорогие «хотелки», перед праздником можно купить с огромной скидкой. Дело в том, что большинство магазинов перед праздниками устраивают распродажи. Особенно хорошие предложения можно найти в крупных интернет-магазинах – там размер скидок может достигать до 90 процентов. Бесплатная доставка в любую точку города и возможность внимательно рассмотреть товар перед покупкой прилагаются. Лично мне понадобились всего лишь полчаса «мониторинга» в интернете, чтобы найти «машинку как в рекламе» для семилетнего сына и «беспроводные наушники как у Маши» для десятилетней дочери - как минимум в два раза дешевле, чем предлагалось в обычных магазинах. Сэкономленных денег хватило на сладкие подарки и новогодние наборы для творчества.

Еще один совет: никогда не покупайте готовые кондитерские наборы. Обычно, под красочной упаковкой скрываются с десяток дешевых карамелек и шоколадных конфет, по вкусу больше напоминающих пластилин. На те же деньги можно купить хороших конфет на развес, добавить пару яблок и мандаринов и упаковать в красивую коробку. Наборы для творчества – тоже хороший и недорогой вариант для подарка. Все дети обожают мастерить украшения для елки или выращивать лунные кристаллы на подоконнике – а стоят такие забавы не дороже 100 рублей.

Итого: 2000 рублей и сбывшиеся детские мечты (бесценно).

А вот на мандаринах лучше не экономить, это все таки символ Нового года Фото: Рустем АХУНОВ

ВКЛЮЧАЕМ ФАНТАЗИЮ И НАКРЫВАЕМ НОВОГОДНИЙ СТОЛ

Переходим к самой затратной статье – новогоднему столу. Конечно, изысков вроде лобстеров, фуагра и черной икры (впрочем, красная тоже в бюджет не вписывается) на нем не встретишь, но и давиться гречкой или вареной картошкой даже при ограниченных финансах не нужно. Снова подключаем фантазию и интернет для поисков новых необычных рецептов, а также мобильное приложение (например, «Едадил»), в котором собраны все лучшие скидки.

Итак, как сделать новогодний стол не только неразорительным, но вкусным и полезным?

Для начала нужно купить базовые продукты, которые пригодятся и для салатов, и для горячего. Внимательно проглядываем акции, не стесняемся брать у друзей бонусные карты гипермаркетов, а также готовимся обойти хотя бы 3-5 магазинов, чтобы сравнить цены и ассортимент.

Картофеля много не бываем, лучше закупить сразу сетку Фото: Рустем АХУНОВ

Далеко не все дети, да и взрослые, любят такие традиционные новогодние салаты вроде «Мимозы» или «Селедки под шубой», потому что там есть рыба. А вот традиционный оливье уплетают все с удовольствием. Тазик салата на семью из четырех человек не понадобится. Пару картофелин и морковок, луковица, банка зеленого горошка, 200 граммов «Докторской» колбасы и три вареных яйца обойдутся примерно в 250 рублей.

Сыр с плесенью и по вкусу не каждому и стоит в три раза дороже отечественных производителей Фото: Рустем АХУНОВ

Покупной майонез – не лучший выбор для неокрепших детских желудков, поэтому куда дешевле и полезнее сделать домашний соус на основе сметаны и горчицы, которые всегда есть в запасах холодильника. Из тех же вареных яиц, слегка обжаренной куриной грудки и помидоров-черри можно сделать модный и всеми любимый «Цезарь». Заменяем дорогой пармезан на обычный «Российский» сыр, салат Айсберг – на пекинскую, а то и обычную белокочанную капусту. Соус можно использовать тот же, что и на оливье, добавив для пикантности зубчик чеснока. И вот уже себестоимость блюда не превышает 300 рублей, с учетом того, что тот же сыр и черри пойдут и на другие блюда.

Чтобы сэкономить дорогую салатную зелень можно заменить обычной белокочанной капустой Фото: Рустем АХУНОВ

Куда же без так любимых детьми нарезок. Вот только если заменить тот же сыр с благородной плесенью на сыры от наших башкирских производителей, а вместо колбасы, напичканной химикатами, тонко нарезать домашнюю буженину из курицы (в интернете миллион рецептов, которые под силу даже начинающей домохозяйке!), то тарелка нарезки выйдет уже не в 500 (и гораздо дороже), а в 300 рублей. Добавим сюда нарезку из свежих овощей: упаковку черри (80 рублей), пару огурцов (около 100 рублей) и свежую зелень – 60 рублей.

Говядину в год Быка есть не только не рекомендуется, но и дорого, свинина – жирно и тоже дорого, а вот курица для семейного праздничного меню в самый раз. Лучше брать курицу сразу тушками, так гораздо дешевле. Одну двухкилограммовую тушку можно запечь в духовке с картофелем – правильно подобранные специи, ароматная сушеная зелень и домашний соус сделают, казалось бы, повседневное блюдо настоящим ресторанным шедевром. Себестоимость на выходе – не более 300 рублей. Детей можно порадовать и самодельной пиццей – тем более, что ингредиенты дополнительно покупать не придется.

Королевой новогоднего стола в условиях экономии, конечно, будет курица Фото: Рустем АХУНОВ

Самая большая статья расходов – это фрукты. Пара килограммов мандаринов, по килограмму яблок и бананов, а также ананас (не смогла пройти мимо хорошей скидки) обошлись в 500 рублей. Вместо покупных тортов на десерт – самодельная шарлотка (все продукты есть в холодильнике), те же фрукты и сладости из новогодних подарков.

Даже экзотический ананас можно купить за совсем небольшие деньги, спасибо скидкам Фото: Рустем АХУНОВ

Замечательно, если у вас есть дача, и с осени вы запаслись собственными солеными огурцами-помидорами, компотами и прочими деликатесами. Мне как раз этим летом посчастливилось стать обладательницей собственных четырех соток под Уфой, поэтому на моем новогоднем столе есть и хрустящие корнишоны, которые так любят дети, и сорбет из замороженной клубники, и сливовый компот, и яблочный сок из садовой Антоновки, и вишневая настойка (не придется тратиться на алкоголь). Не считая время- и трудозатраты – абсолютно бесплатно. Единственное, что я все же прикупила бутылку шампанского за 180 рублей. Все-таки это традиция – под куранты выпить бокал и загадать желание, чтобы в следующем году уж точно все было хорошо!

Прости, малыш, но тортик я испеку сама - и не хуже магазинного!

Итого: 2070 рублей и здоровое разнообразное меню без красителей и консервантов.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

А знаете, все не так уж и плохо. Елка, подарки и праздничный стол для нашей маленькой семьи обошлись всего в 4500 тысячи рублей, так что даже остается 500 рублей на бенгальские огни и новогодние хлопушки. Конечно, где-то приходилось ужиматься, от чего-то отказываться, где включать смекалку и фантазию. Но самое главное, что в новогоднюю ночь мы соберемся все вместе, а у детей все же будет настоящий праздник. Ведь главное – не унывать, а следующий год непременно будет лучше!