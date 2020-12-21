Куда поехать из Уфы на новогодние каникулы 2021 на автомобиле

Можно подняться на гору или просто погулять в окрестностях шихана Фото: Эльвина АПАРИНА

До новогодних каникул осталось меньше двух недель. Почти все туристические базы уже давно забронированы, но это не повод расстраиваться, ведь можно съездить в тур выходного дня без ночевки. Тем более, что в нашей республике много интересных и красивых мест, куда добираться не так долго. «Комсомолка» делится пятью маршрутами, по которым можно съездить на один день в новогодние каникулы.

ШИХАНЫ

Всего в 100 км от Уфы, недалеко от Стерлитамака и Ишимбая расположились шиханы Торатау, Юрактау и Куштау. Самый популярный из них – Торатау. Подниматься на него несложно, а вниз можно просто скатиться – то еще развлечение! Местные привозят сюда детей с ватрушками – они взбираются на гору и катаются на тюбингах с ветерком.

Юрактау – шихан покруче. Он не такой популярный среди туристов, соответственно, народу здесь всегда меньше. С него тоже открываются хорошие виды на башкирскую землю.

На шихане Куштау есть горнолыжный центр – можно покататься на лыжах, сноуборде или ватрушках.

С жиганов открываются хорошие виды Фото: Эльвина АПАРИНА

КРАСНОУСОЛЬСК И СТРАУСИНАЯ ФЕРМА

Следующее направление – прогулка на территории санатория «Красноусольский» с заездом на страусиную ферму «Великолепный страус» в деревне Инзелга Гафурийского района. Ехать из Уфы примерно 120 километров. Этот курорт известен паломникам как место явления Табынской иконы Божьей Матери и целебными источниками. На территории санатория можно покормить уточек, зайти в храм, сделать красивые фотографии. Многие сюда приезжают окунуться на крещение.

На обратном пути можно заскочить к страусам и другим животным, которые живут на страусиной ферме. Можно взять с собой фрукты, овощи, хлеб и покормить зверей с рук. Дети помимо страусов могут познакомиться с северным оленем, необычными птицами, верблюдом, которого неравнодушные спасли из цирка. После прогулки по ферме можно зайти подкрепиться в местное кафе – здесь можно отведать стейки из страуса. Тут же можно купить огромное страусиное яйцо – омлет из него может накормить большую компанию из 15 человек!

Верблюда спасли из цирка, теперь он живет на страусиной ферме. ФОТО:«Великолепный страус»

АСКИНСКАЯ ЛЕДЯНАЯ ПЕЩЕРА

Между Архангельским и Гафурийским районами располагается Аскинская ледяная пещера, ее высота достигает 26 метров, а пол зала почти весь выстлан ледником. В пещере посетители могут увидеть гигантские ледяные сталагмиты, попить воду из ледникового ручья Аскын и получить положительные эмоции. Отметим, что в пещере очень скользко, поэтому надевайте максимально удобную и нескользящую обувь. Не помешает взять с собой фонарик и теплые перчатки. Расстояние от Уфы до пещеры всего 130 км. Машину нужно будет оставить на КПП и дойти 2 км пешком.

КРАСНЫЙ КЛЮЧ И ОЗЕРО САРВА

Следующее направление – озеро-родник Сарва, которое расположилось возле одноименной деревни в Нуримановском районе. Местные жители его называют «голубой жемчужиной» и «малахитовым сердцем». Вокруг него ходит множество легенд! Здесь можно погулять, подышать свежим воздухом и устроить пикник. А фотографии на фоне «жемчужины» получатся очень красивые.

От Сарвы можно поехать к источнику Красный Ключ – один из крупнейших родников в мире. Совсем недавно здесь сделали реконструкцию, и рядом с родником стало гораздо приятнее гулять.

Так выглядит Сарва зимой. Источник фото: "Наш Урал"

Любители активного отдыха могут отправиться на горнолыжную трассу «Красный Ключ» и покататься на лыжах или сноуборде, для детей имеется тюбинговая трасса.

Также можно подняться на Красные скалы, откуда открывается прекрасный вид на реку и окрестности.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЗЮРАТКУЛЬ

Те, кто любит дорогу, кого не пугают более дальние расстояния, могут выбраться в Челябинскую область в национальный парк Зюраткуль.

Самая большая достопримечательность парка – высокогорное озеро Зюраткуль, оно находится на высоте 724 метра. Шикарный вид на него открывается с вершины хребта Зюраткуль, его высота 1175 метров. Подниматься не так сложно – 5 км просто идешь по лесу, а на последнем километре начинаются курумники (каменные реки). Также с национального парка туристы начинают восхождения на хребты Нургуш, Москаль, Большая Сука, Большой Уван.

Следующая достопримечательность национального парка – ледяной фонтан высотой до 16 метров. Это незабываемое зрелище!

Фонтан достигает 6 метров. ФОТО: НП "Зюраткуль"

Он возник еще в 1976 году, когда геологи пробурили здесь разведочную скважину. Полезных ископаемых не нашли, зато попали в артезианский бассейн, и из скважины хлынула струя воды. И вот уже более сорока лет в этом месте из земли бьет фонтан. Близ фонтана имеются оборудованные стоянки со столами и лавочками, где можно устроить пикник.

Рядом с кордоном «У трех вершин» в нацпарке понравится детям и любителям животных – здесь живут лоси. Так называемый «Дом Лося» появился случайно – лоси Лучик и Дарья сами вышли к людям после того, как их мам убили браконьеры. Сейчас они не боятся людей, поэтому захватите с собой морковку, яблоки, если хотите покормить с рук.