В Уфе загорелась станция переливания крови: что известно на данный момент

Пожар произошел на четвертом этаже. Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня рано утром, 21 декабря, в Уфе в здании Республиканской станции переливания крови на улице Батырская произошел пожар. Прибывшие на место экстренные службы обнаружили, что из окна четвертого этажа валит густой дым. К счастью, сотрудники станции смогли эвакуироваться до приезда пожарных – без шума и паники на улицу вывели 150 человек. По предварительным данным МЧС по Башкирии, погибших и пострадавших нет.

По данным экстренных служб обошлось без погибших и пострадавших

Как рассказали в пресс-службе экстренного ведомства, сообщение о пожаре в Республиканской станции переливания крови поступило в 05:51 по московскому времени. На место незамедлительно выехали сотрудники пожарной охраны. В тушении пожара принимали участие 61 человек личного состава и 15 единиц техники.

По данным МЧС по Башкирии, открытое горение на четвертом этаже было ликвидировано в 06:25 по московскому времени. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Сейчас причины пожара выясняют дознаватели МЧС по Башкирии.

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